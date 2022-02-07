15 промахов за две гонки у Нигматуллиной и «жопа» у Мироновой. Кому бежать эстафету?

Нигматуллина после десяти промахов в индивидуальной гонке на Олимпиаде отказалась от общения с журналистами

Хьюстон, у нас проблемы.

Олимпийские игры-2022. Биатлон

Женщины. Индивидуальная гонка

1. Дениза Херманн (Германия) — 44.12,7 (1)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 9,4 (1)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 15,3 (2)...

9. Кристина Резцова (Россия) — 1.13,1 (2)

23. Светлана Миронова (Россия) — 3.46,6 (3)

77. Евгения Буртасова (Россия) — 9.07,6 (6)

78. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 9.29,4 (10)

По ходу сезона мы много раз слышали от тренеров и экспертов, что главная надежда женской сборной на медаль — эстафета. Бралось это не с потолка. Из четырех эстафет на Кубке мира россиянки в трех забегали на пьедестал: два серебра и бронза.

И вот — Олимпиада. Главный старт года. Да что там года — четырехлетия! До эстафеты — считаные дни. Вот только оптимизма уже совсем немного. Кажется, кроме Кристины Резцовой никто в команде к борьбе в Пекине-2022 не готов.

Процитировала Клебо

Нигматуллина дважды выходила на старт и сделала 15 промахов. Пять — в микст-эстафете, десять — в индивидуальной гонке. Хочется верить, что Ульяна в нужный момент соберется. Все-таки она эстафетный боец. Но ее разбаланс на стрельбе сильно настораживает. И если в смешанке был ветер, то в гонке — нормальные условия. Будет такая же карусель на спринте — станет совсем жутко.

Евгения Буртасова вообще не убедила — шесть промахов и 61-й ход. Возможно, Олимпиада для нее на этом вообще закончена.

Светлана Миронова коротко, но емко охарактеризовала свое состояние: «Жопа». А потом объяснила.

— Не зря я процитировала Клебо. Такова моя готовность на сегодняшний день и этот сезон. Что есть, то есть. Мне нравится фраза «вдруг откуда ни возьмись». Но вот не взялось.

— После Антхольца лучше стало?

— Я хотя бы соревноваться могу. Это уже плюс. После эстафеты в Рупольдинге все было настолько ужасно, что даже на старт не могла выйти. Было состояние полного отсутствия сил. После часа тренировки уставала как после трехчасовой.

Последняя надежда

Остается Казакевич. Но ее стрельба даже на Кубке мира — рулетка. А Олимпиада — дело особенное. Даже Кристина Резцова, которую, казалось бы, невозможно смутить, призналась после индивидуальной гонки: в смешанной эстафете ее трясло как никогда. А что будет с Казакевич?

Получается, эстафета в исполнении нашей женской сборной превращается в бег по минному полю. Причем сразу для трех из четырех биатлонисток. Сумеют ли все ухватить удачу за хвост? В спорте возможны и не такие повороты. Но расклады сейчас точно не в нашу пользу.