Латыпов провалился в эстафете. Надо ли ему сочувствовать?

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер отвечает хейтерам Эдуарда, но жалеть биатлониста не будет.

Олимпийские игры-2022. Биатлон. Мужчины. Эстафет

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:19.50,2 (1 шт. круг + 7 промахов)

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе) — +27,4 (0+9)

3. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) — +45,3 (2+6)

Между сочувствием и ненавистью, если человек не сделал что-то по-настоящему омерзительное и подлое, я всегда за сочувствие. Пусть даже крайне сдержанное.

Поэтому именно ненависти к Эдуарду Латыпову после пяти промахов на последнем рубеже биатлонной эстафеты никогда не пойму и не приму. Тем более — каких-то жутких интернет-пожеланий ему и его семье, которые неизбежны в современном несовершенном мире. Такое не может быть оправдано никакими эмоциями, которые я во время и сразу после гонки, поверьте, тоже испытывал. И если кого-то ненавижу — то тех, кто опускается до такой мерзости.

Впрочем, и особого сочувствия у меня нет. Даже когда вижу, что Эдуард плачет и его утешают партнеры по сборной, которых он только что лишил золота. Они тем самым покорили Эверест благородства. Но это не амнистирует самого Латыпова.

Ведь это уже вторая эстафета в Пекине, когда он на последнем этапе начинает лидером, а заканчивает с бронзой. И вообще, сам по себе формат гонки, когда человек отвечает не только за себя, но и еще за троих, чувства усиливает. Все это градус восприятия латыповского фейла взметнуло гораздо выше.

Не было у меня сочувствия и к вратарю сборной России Александру Филимонову в октябре 1999-го после дурацкого гола Андрея Шевченко в самом конце решающего матча отборочного турнира Евро-2000 с Украиной. К себе, на четверть часа приросшему к креслу в ложе прессы старых «Лужников», — было. К нему — нет.

Я понимаю сочувствие в случае, когда речь идет о твоем близком, друге, добром знакомом, которого ты в силу родства или симпатии никогда не бросишь. Ну, или даже если вы не знаете человека, но он столько всего грандиозного сделал для спорта, страны, людей, что одну неудачу, даже крупную, ему можно простить.

Филимонов до Украины немало сделал. Действующего чемпиона мира Францию на «Стад де Франс» с кем в воротах обыграли? В полуфинал Кубка УЕФА, пройдя могучий «Аякс», с кем «Спартак» вышел? С ним, с Филимоновым. Но ситуация, соперник, масштаб ошибки, расклад, когда Россия была в паре минут от Евро, и тут он сделал ТАКОЕ, — все это сделало сочувствие невозможным.

Никогда не слышал, чтобы Латыпов добился в карьере чего-то такого, за что ему можно было бы посочувствовать после того, что он натворил в олимпийской эстафете. Смотрю его биографию — всегда призер и никогда — чемпион. Универсиаду и Военные игры выносим за скобки в силу уровня.

Конечно, бред пишут люди, обвиняющие Эдуарда в разгильдяйстве, безалаберности или еще чем-то непростительном, антикомандном. Иначе его не приводили бы в чувство партнеры после финиша. Конечно, это чистые нервы, с которыми биатлонист не справился, проиграв им с разгромным счетом.

Но он не на школьные соревнования вышел, чтобы утешать, как маленького ребенка: ну, в следующий раз получится. Ему уже почти 28 лет, вообще-то. В конечном счете, человек на глазах у всей страны ужасно сделал дело, которому его учили всю жизнь. И что это за аргумент детсадовский — он же, мол, не нарочно, он так не хотел?

Вы сочувствуете таксисту, который не справился со сложными дорожными условиями и по своей вине устроил аварию, а вы — его пассажир? Он же так не хотел.

Вы сочувствуете бухгалтеру, который неправильно составил отчетность, и налоговая инспекция закрыла фирму за финансовые нарушения, и вы, сотрудник компании, остались без работы? Он же так не хотел.

Вы сочувствуете архитектору, который чего-то недосмотрел в проекте здания, и это привело к обрушению, а вы в этом доме жили? Он же так не хотел.

Да, все мы люди, и милости к падшему никто не отменял. Поэтому ненависть, когда ты ошибся и лишил партнеров и болельщиков гарантированной, казалось, золотой медали, для меня, повторяю, неприемлема.

Но чтобы вызвать настоящее сочувствие, человек должен проиграть обстоятельствам. А Латыпов проиграл себе, своей слабости, нервозности, страху. Больше никому и ничему.

Это не преступление, конечно. Но это и не только его личное дело. Так устроен спорт, Олимпиады, жизнь.

По-настоящему сильные люди тоже падают, и очень больно. Потому что они люди. Но встают на один раз больше. И одерживают большие победы. Вот такого сценария судьбы, злясь на Латыпова, искренне ему желаю.

Потому что между ненавистью и сочувствием я всегда за сочувствие. Пусть даже крайне сдержанное.