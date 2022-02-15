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Сегодня, 14:00

«Он плакал как дитя». Что думают норвежцы и французы о поражении наших биатлонистов в эстафете

L'Equipe: биатлонисту Латыпову еще несколько недель будут сниться кошмары после эстафеты
Николай Егорычев
Корреспондент
Эдуарда Латыпова успокаивают партнеры по сборной после бронзы в эстафете.
Фото Reuters
Le Parisien.
L&#039;Equipe.
NRK.
Норвегия.
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Вместо золотых медалей — лишь бронза.

Российские биатлонисты, к сожалению, заняли лишь третье место в мужской эстафете. Все решила последняя стрельба, где Эдуард Латыпов не смог закрыть две мишени и отправился на два штрафных круга. В драматичной гонке победу одержала сборная Норвегии, второе место заняли биатлонисты из Франции.

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Русские просто развалились

В то, что норвежцы смогут победить, не верили даже на их родине. Особенно после первых этапов, где Россия имела солидный задел. По ходу гонки норвежский комментатор Андреас Стабрун Смит заявил, что Норвегия «вот-вот выпадет из борьбы за золото».

Перелом случился на третьем этапе, где за норвежцев бежал Йоханнес Бе. Он принял эстафету, когда Норвегия отставала от России почти на две минуты. А на последней стрельбе сдали нервы у Эдуарда Латыпова, чем не преминул воспользоваться Ветле Шоста Кристиансен. «Когда я увидел, что Латыпов промахнулся последним выстрелом, то понял: пора идти за золотом», — признался норвежец.

«Команда российского Олимпийского комитета просто развалилась», — считают в издании NRK.

NRK.
NRK.

«Он плакал как дитя, — сказал норвежский комментатор Стабрун Смит про бежавшего на первом этапе Стурлу Холма Легрейда. — Он был уверен, что все испортил».

«Я считал нашу команду лучшей, и я был уверен, что мы возьмем золото», — заявил Йоханнес Бе после гонки.

Норвегия.
Норвегия.

Норвежский сайт TV2 отдал должное российским биатлонистам. «Россия шла великолепно, но Эдуард Латыпов сломался в момент, когда он должен был брать победу», — говорится в сообщении.

Эдуард Латыпов (в&nbsp;центре) на&nbsp;финише эстафеты. «Слезы после финиша были. Не знаю, как это все в себе держать». Наши биатлонисты — об эстафетной драме

Латыпову, наверное, еще несколько недель будут сниться кошмары

Французские издания также отметили эстафету, где их биатлонисты заняли второе место. «Эдуарду Латыпову, наверное, еще несколько недель будут сниться кошмары», — написал Тома Перотто (L'Equipe).

L'Equipe.
L'Equipe.

«Учитывая то, как складывалась гонка, бронза — огромное разочарование для России», — добавил французский журналист.

«Сумасшедшая эстафета и серебряная медаль», — с таким заголовком вышла статья в Le Parisien.

Le Parisien.
Le Parisien.

Последний раз французы брали олимпийскую медаль в эстафете 16 лет назад, на Играх в Турине. Кентен Фийон Майе стал третьим спортсменом в истории Франции, которому удалось завоевать пять медалей на одной Олимпиаде. На его счету также два золота (индивидуальная гонка и преследование) и два серебра (смешанная эстафета и спринт).

Слезы Эдуарда Латыпова на&nbsp;финише эстафеты.
Олимпиада
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная России по биатлону
Сборная Франции по биатлону
Эдуард Латыпов
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