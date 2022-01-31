Сколько медалей способны взять наши биатлонисты в Пекине? Чему Логинову стоит поучиться у Серохвостова. Взгляд бывшего главы СБР
На следующий день после церемонии открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине стартуют соревнования по биатлону. Всего за 15 дней самые востребованные спортсмены пробегут максимум шесть гонок. В заявках российских сборных по пять человек (будем рассчитывать, что оргкомитет Игр даст возможность провести замену сдавшей два положительных ПЦР-теста Валерию Васнецову на Евгению Буртасову). В гонках выступят по четыре человека, так что ротация в любом случае будет минимальная. Своими ожиданиями от выступления наших спортсменов с «СЭ» поделился бывший президент СБР (инициатор назначения нынешних старших тренеров), четырехкратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Владимир Драчев.
Выбор между Цветковым и Бабиковым
Если честно, то я не понимаю, за какие заслуги в сборную попал Цветков. На декабрьских этапах Кубка мира его не было. На январских он сильно пробежал эстафету. Плюс отмечу пасьют, где он шел близко к лидирующей группе, но два промаха на последнем рубеже отбросили его в конец топ-10. Неужели по двум удачным гонкам можно делать выводы? Бабиков больше достоин места в олимпийской пятерке. У него есть реальные шансы на медаль в индивидуальной гонке. Больше ни у кого из нашей сборной. В спринте и пасьюте четверка уже есть (Халили, Серохвостов, Логинов, Латыпов). Да, и в эстафете [в случае форс-мажора] Антон был бы полезнее Максима. А так Цветков просидит все гонки в запасе.
Форма Латыпова
Из-за положительного теста Эдуард провел две недели в комнате. Понятно, что он потерял и в стрелковой, и в функциональной подготовке. К тому же сразу после такого простоя он поехал в горы. В Антхольце тяжело дышать, и при максимальной нагрузке организм начал противиться. Он потерял контроль над стрельбой, над пальцем, над ногами. Основной навык при стрельбе, когда мышцы привыкли к работе. Поэтому естественно, что он допускал много промахов и зашел на штрафной круг в эстафете. После этого у него было почти две недели до смешанной эстафеты в Пекине, чтобы полностью восстановиться. Хочется верить, что Эдуард возьмет медаль в личной гонке и в смешанной эстафете.
Чему стоит поучиться Логинову у Серохвостова
Серохвостов — замечательный парень. Он вовремя оказался там, где надо. Мы смотрели на него, когда он бегал по юношам, затем по юниорам. Талантливый лыжник, стабильный стрелок и к тому же с юмором. На зацикливается на неудачных гонках. Этого не хватает Александру Логинову. Он суперсконцентрированный, весь в борьбе, всегда думает о биатлоне. Но надо уметь абстрагироваться от результатов. Не старты главное в жизни. А Саша сильно нацелен на победу, и когда он очень сильно хочет заехать на подиум — у него не получается. Ему надо убрать этот момент, хотя он уже и возрастной спортсмен.
Логинов — не лидер сборной по ходу, не лидер по стрельбе. Но бывают моменты, когда у него получается совместить три компонента: лыжный ход, качественную стрельбу и скорострельность. Тогда он завоевывает медали. Увы, получается это не так часто. Зачастую он сначала палит, а потом думает. А это должно быть на стереотипах. Или проседает по лыжному ходу. Если говорить о его медальных перспективах, то надежда на медаль только в двух эстафетах. Хотелось бы ошибаться.
Нужность Халили
Халили — хороший парень. Вряд ли он когда-нибудь станет лидером сборной и достигнет результатов того же Логинова или Латыпова. Но такие середняки в команде нужны. Очень рассчитываю, что Карим удачно пробежит первый этап эстафеты. В личных гонках — попадание в топ-10 будет считаться успехом для него.
Каминский оправдывает ожидания
Мы начали отрабатывать приглашение Каминского в мужскую сборную с января 2020 года. У нас не было цели сделать его старшим тренером, хотели, чтобы он постепенно вошел в процесс. Но так получилось, что ситуация изменилась и Юрий Михайлович стал старшим. Я бы не сказал, что ребята с ним глобально прибавили по ходу. Но стали стабильнее. До этого хорошие гонки чередовались с провальными. Сейчас мы гораздо чаще оказывается на третьих-четвертых ролях. Понятно, что до норвежцев и французов нам по-прежнему далековато. Но в целом Каминский работает качественно.
На мой взгляд, в этом году удачно получилось со сборами. Новогодний период, предолимпийский. Спортсмены были там, где надо. Сначала в горах. Поехали на откатку. Спустились с гор, пробежали в Оберхофе и Рупольдинге. Поднялись в Антерсельве, но на небольшую высоту. Правильная расфасовка и по высоте, и по нагрузке. Каминский оказался человеком, который умеет грамотно работать в этом направлении. Шашилову стоило бы прислушаться к нему. Если у одних получается, а у других нет, то было бы правильно работать сообща в плане организации сборов.
Медальный прогноз
По женской сборной — максимум одна медаль в эстафете. Если у Кристины Резцовой получится добраться до подиума, это будет праздник. По мужчинам хочется верить, что будет две медали. Одна из них — в эстафете. К сожалению, результаты последних этапов Кубка мира не должны вводить в заблуждение. На Играх будут совершенно другие скорости от лидеров.
Расписание олимпийского турнира по биатлону:
5 февраля
Смешанная эстафета. 12.00 мск.
7 февраля
Индивидуальная гонка, женщины. 12.00.
8 февраля
Индивидуальная гонка, мужчины. 11.30.
11 февраля
Спринт, женщины. 12.00.
12 февраля
Спринт, мужчины. 12.00.
13 февраля
Гонка преследования, женщины. 12.00.
Гонка преследования, мужчины 13.45.
15 февраля
Эстафета, мужчины. 12.00.
16 февраля
Эстафета, женщины. 10.45.
18 февраля
Мужчины, масс-старт. 12.00.
19 февраля
Женщины, масс-старт. 12.00.