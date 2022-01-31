Сколько медалей способны взять наши биатлонисты в Пекине? Чему Логинову стоит поучиться у Серохвостова. Взгляд бывшего главы СБР

Владимир Драчев призывает не рассчитывать на многое и называет ошибкой отказ от Антона Бабикова.

На следующий день после церемонии открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине стартуют соревнования по биатлону. Всего за 15 дней самые востребованные спортсмены пробегут максимум шесть гонок. В заявках российских сборных по пять человек (будем рассчитывать, что оргкомитет Игр даст возможность провести замену сдавшей два положительных ПЦР-теста Валерию Васнецову на Евгению Буртасову). В гонках выступят по четыре человека, так что ротация в любом случае будет минимальная. Своими ожиданиями от выступления наших спортсменов с «СЭ» поделился бывший президент СБР (инициатор назначения нынешних старших тренеров), четырехкратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Владимир Драчев.

Выбор между Цветковым и Бабиковым

Если честно, то я не понимаю, за какие заслуги в сборную попал Цветков. На декабрьских этапах Кубка мира его не было. На январских он сильно пробежал эстафету. Плюс отмечу пасьют, где он шел близко к лидирующей группе, но два промаха на последнем рубеже отбросили его в конец топ-10. Неужели по двум удачным гонкам можно делать выводы? Бабиков больше достоин места в олимпийской пятерке. У него есть реальные шансы на медаль в индивидуальной гонке. Больше ни у кого из нашей сборной. В спринте и пасьюте четверка уже есть (Халили, Серохвостов, Логинов, Латыпов). Да, и в эстафете [в случае форс-мажора] Антон был бы полезнее Максима. А так Цветков просидит все гонки в запасе.

Форма Латыпова

Из-за положительного теста Эдуард провел две недели в комнате. Понятно, что он потерял и в стрелковой, и в функциональной подготовке. К тому же сразу после такого простоя он поехал в горы. В Антхольце тяжело дышать, и при максимальной нагрузке организм начал противиться. Он потерял контроль над стрельбой, над пальцем, над ногами. Основной навык при стрельбе, когда мышцы привыкли к работе. Поэтому естественно, что он допускал много промахов и зашел на штрафной круг в эстафете. После этого у него было почти две недели до смешанной эстафеты в Пекине, чтобы полностью восстановиться. Хочется верить, что Эдуард возьмет медаль в личной гонке и в смешанной эстафете.

Чему стоит поучиться Логинову у Серохвостова

Серохвостов — замечательный парень. Он вовремя оказался там, где надо. Мы смотрели на него, когда он бегал по юношам, затем по юниорам. Талантливый лыжник, стабильный стрелок и к тому же с юмором. На зацикливается на неудачных гонках. Этого не хватает Александру Логинову. Он суперсконцентрированный, весь в борьбе, всегда думает о биатлоне. Но надо уметь абстрагироваться от результатов. Не старты главное в жизни. А Саша сильно нацелен на победу, и когда он очень сильно хочет заехать на подиум — у него не получается. Ему надо убрать этот момент, хотя он уже и возрастной спортсмен.

Логинов — не лидер сборной по ходу, не лидер по стрельбе. Но бывают моменты, когда у него получается совместить три компонента: лыжный ход, качественную стрельбу и скорострельность. Тогда он завоевывает медали. Увы, получается это не так часто. Зачастую он сначала палит, а потом думает. А это должно быть на стереотипах. Или проседает по лыжному ходу. Если говорить о его медальных перспективах, то надежда на медаль только в двух эстафетах. Хотелось бы ошибаться.

Нужность Халили

Халили — хороший парень. Вряд ли он когда-нибудь станет лидером сборной и достигнет результатов того же Логинова или Латыпова. Но такие середняки в команде нужны. Очень рассчитываю, что Карим удачно пробежит первый этап эстафеты. В личных гонках — попадание в топ-10 будет считаться успехом для него.

Каминский оправдывает ожидания

Мы начали отрабатывать приглашение Каминского в мужскую сборную с января 2020 года. У нас не было цели сделать его старшим тренером, хотели, чтобы он постепенно вошел в процесс. Но так получилось, что ситуация изменилась и Юрий Михайлович стал старшим. Я бы не сказал, что ребята с ним глобально прибавили по ходу. Но стали стабильнее. До этого хорошие гонки чередовались с провальными. Сейчас мы гораздо чаще оказывается на третьих-четвертых ролях. Понятно, что до норвежцев и французов нам по-прежнему далековато. Но в целом Каминский работает качественно.

На мой взгляд, в этом году удачно получилось со сборами. Новогодний период, предолимпийский. Спортсмены были там, где надо. Сначала в горах. Поехали на откатку. Спустились с гор, пробежали в Оберхофе и Рупольдинге. Поднялись в Антерсельве, но на небольшую высоту. Правильная расфасовка и по высоте, и по нагрузке. Каминский оказался человеком, который умеет грамотно работать в этом направлении. Шашилову стоило бы прислушаться к нему. Если у одних получается, а у других нет, то было бы правильно работать сообща в плане организации сборов.

Медальный прогноз

По женской сборной — максимум одна медаль в эстафете. Если у Кристины Резцовой получится добраться до подиума, это будет праздник. По мужчинам хочется верить, что будет две медали. Одна из них — в эстафете. К сожалению, результаты последних этапов Кубка мира не должны вводить в заблуждение. На Играх будут совершенно другие скорости от лидеров.