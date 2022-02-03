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Сегодня, 09:00

Золото России в биатлоне: реальность или фантастика?

Шансы сборной России по биатлону на золотые медали Олимпиады-2022
Владимир Иванов
Обозреватель
Александр Логинов.
Фото Global Look Press
На последнем чемпионате мира у нас была всего одна медаль. И та — бронзовая.

Наш биатлон — это всегда весело. Истории возникают из ничего. Вспомните хотя бы банальный вылет в Пекин, с которым не справились сразу три человека. Спортсмены забывают на старт палки, кому-то месяцами не могут сделать визу, а бывший президент Владимир Драчев регулярно высмеивает нынешнее руководство, хотя при нем было все то же самое.

Поразительно, но при всем этом сборная у нас сейчас по потенциалу очень симпатичная. На домашних Играх в Сочи было четыре медали — вот и теперь, в куда более голодные времена, возможно повторение.

Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Кристина Резцова могут брать личные медали, плюс у нас отличные шансы во всех трех эстафетах. Есть еще индивидуальные гонки — это зачастую суперлотерея. Кто угодно может выстрелить. А уж с местным ветром так вообще. Ходил сегодня побегать — до сих пор в ушах гудит. И это у нас еще все огорожено зданиями и заборами. На открытой местности — куда страшнее.

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Очень нужно медальное начало

Случится ли свистопляска на рубеже или этот ветер неприятный, но управляемый, посмотрим уже в субботу. Начинается программа традиционно со смешанной эстафеты. В этот день — микст-эстафета. Интересно, что Россия олимпийских медалей в этой дисциплине не выигрывала. В Сочи-2014 помешал штрафной круг Евгения Гараничева — остались четвертыми. В Пхенчхане-2018 было девятое место, но там на диком спаде была вся команда. Точнее, та ее часть, которую все-таки пустили на Игры.

Сейчас есть все шансы прервать традицию. Мощнейшие составы у Норвегии, Швеции и Франции, но практика показывает, что все команды идеальные гонки не проводят. Кто-то обязательно просядет. И нам нужно этим воспользоваться. Медальное начало сильно разрядит атмосферу в сборной. Любое призовое место принесет какое-то успокоение. Вот ЧМ-2016 Россия провела без единой медали. А на следующем как раз в миксте в первый день зацепила бронзу — и после этого был триумф в мужской эстафете.

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Наши ожидания — снова наши проблемы?

Про золото в Пекине говорить очень сложно. Вспомните, еще год назад тянулась рекордная безмедальная серия на Кубке мира и Дмитрию Губерниеву приходилось жевать перчатки в прямом эфире. Да и на последнем ЧМ в Поклюке у нас была одна лишь бронзочка — не густо. В плане динамики и арифметики даже две медали в Китае станут успехом.

Но выступлениями в этом сезоне биатлонисты зарядили всех на куда более оптимистичный лад. О чем говорить, если победитель этапа Кубка мира Антон Бабиков не попал в заявку. Когда была такая внутренняя конкуренция? Да, правильно было бы сильно не обнадеживаться. Потому что наши ожидания потом станут нашими же проблемами. Но в эту сборную, пусть даже непутевую, хочется верить.

Состав сборной России на Олимпийские игры

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков.

Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Евгения Буртасова.

Расписание биатлонного турнира

5 февраля, суббота

12.00. Смешанная эстафета

7 февраля, понедельник

12.00. Индивидуальная гонка, женщины

8 февраля, вторник

11.30. Индивидуальная гонка, мужчины

11 февраля, пятница

12.00. Спринт, женщины

12 февраля, суббота

12.00. Спринт, мужчины

13 февраля, воскресенье

12.00. Гонка преследования, женщины

13 февраля, воскресенье

13.45. Гонка преследования, мужчины

15 февраля, вторник

12.00. Эстафета, мужчины

16 февраля, среда

10.45. Эстафета, женщины

18 февраля, пятница

12.00. Мужчины, масс-старт

19 февраля, суббота

12.00. Женщины, масс-старт

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Кристина Резцова
Эдуард Латыпов
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