Фуркад опасается проиграть в борьбе за место в МОК. Знаменитый биатлонист рвется в политику

Конкуренты Мартена — лыжники из Бразилии и Того, индийский саночник и нигерийский бобслеист.

В Пекин приехали уже почти все участники Олимпийских игр, а значит, набирает силу предвыборная борьба в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. За два вакантных места там борются 16 человек, все — бывшие или даже действующие спортсмены. Кто наберет больше всех голосов среди нынешних олимпийцев, тот и займет престижное кресло на ближайшие восемь лет.

Фуркад считает, что фаворит — горнолыжница

Тут надо сказать, что комиссия спортсменов МОК очень влиятельная структура. И у нас там есть свой представитель — в 2016 году в Рио в голосовании победила Елена Исинбаева. Не то чтобы спортсмены в МОК напрямую принимают какие-то принципиальные решения, но влияние имеют. Абсолютно точно. Особенно во всех вопросах, которые касаются непосредственно выступлений. Например, даже драконовский пекинский антиковидный регламент никогда не стал бы реальностью, если бы атлеты МОК сказали категорическое «нет».

На каждой Олимпиаде в комиссии спортсменов происходит небольшая ротация. На этот раз свои места покидают канадская хоккеистка Хэйли Викенхайзер и легенда биатлона норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. Причем Бьорндален по факту покинул свое место еще в 2016-м, а сейчас присутствует на Играх в роли главного тренера биатлонной команды хозяев.

Сменить Бьорндалена в МОК мечтает его некогда главный конкурент на трассе француз Мартен Фуркад. Но, несмотря на титулы, он даже не считается фаворитом.

— Я представляю маленький вид спорта, тех же горнолыжников здесь будет примерно на сто человек больше, чем биатлонистов, — заявил Фуркад в интервью L'Equipe. — На этих выборах размер делегации играет большую роль, ведь обычно предпочитают голосовать за своих. И этот фактор не на моей стороне. При этом я действительно делаю все возможное для победы и буду расстроен, если ее в итоге не случится.

Ирен Вюст. Фото Getty Images

Конкуренты у Фуркада и правда довольно грозные. Среди них трое олимпийских чемпионов — голландская конькобежка Ирен Вюст, шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер и представительница Чехии Ева Самкова, которая выступает в дисциплине «сноуборд-кросс». Но есть и совсем экзотические варианты.

Например, представлять интересы спортсменов в МОК рвутся:

— скелетонист из Американского Самоа Натан Икон Крамптон;

— сразу трое саночников: Шива Кешаван из Индии, Те-Ан Льен из Китайского Тайпея и Ралука Страматару из Румынии;

— и еще тройка лыжников: довольно известная у нас бразильянка Жаклин Морау, Мария Нтану из Греции и Матильда Арниви Птижан из Того.

Интересно, сборная России по лыжам будет голосовать за коллег или все же присмотрится к кандидатуре Фуркада?

Янг Янг. Фото Getty Images

Китаянка предупредила спортсменов об «ответственности за свои слова»

Кстати, комиссия атлетов успела наделать шуму уже в Пекине. Правда, речь о комиссии атлетов местного оргкомитета, которую возглавляет легенда местного спорта шорт-трекистка Янг Янг. На одном из регулярных брифингов Янг задали вопрос о том, могут ли иностранные спортсмены открыто высказывать свое мнение по острым темам этой Олимпиады.

— У нас есть правило 50 Олимпийской хартии, которое все объясняет, — ответила Янг. — Там четко сказано, когда и в какой форме спортсмены могут высказывать свою позицию. Например, нельзя высказываться на церемониях награждения, но можно — на итоговых пресс-конференциях или в интервью. Спортсмены свободны выражать свое мнение. Но они должны быть готовы нести ответственность за то, что говорят.

Слова Янг многими были восприняты как угроза, что, в принципе, недалеко от истины. Не зря большинство команд не рекомендуют своим атлетам критиковать страну-хозяйку Игр и особенно высказываться по проблемам прав человека. Наверняка все эти темы всплывут уже после окончания Олимпиады. А пока будем говорить только о спорте. Что, в общем, не так уж и плохо.