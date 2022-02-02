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Пекин-2022

Сегодня, 13:00

Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине

Определились главные звезды Олимпийских игр в Пекине
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Микаэла Шиффрин, Камила Валиева, Себастьян Самуэльссон.
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Микаэла Шиффрин.
Фото Getty Images
Свен Крамер.
Фото Getty Images
Тереза Йохауг.
Фото Getty Images
Себастьян Самуэльссон.
Фото Global Look Press
Рею Кобаяси.
Фото Getty Images
Давид Крейчи.
Фото Global Look Press
Эйлин Гу.
Фото Getty Images
Мартинс Дукурс.
Фото Global Look Press
Дженнифер Джонс.
Фото Global Look Press
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Фигуристка Камила Валиева едет за личным и командным золотом, а горнолыжница Шиффрин попробует завоевать третий титул в карьере.

На Олимпийских играх в Пекине выступят как большое количество топ-спортсменов из разных видов, так и восходящие звезды, нацеленные в Китае на первое золото. «СЭ» сделал подборку атлетов, за которыми точно стоит следить на Олимпиаде. Но при этом мы руководствовались строгим правилом: от каждого вида спорта и страны в ней присутствует только один участник предстоящих Игр.

Микаэла Шиффрин, горные лыжи (США)

Микаэла Шиффрин. Фото Getty Images
Микаэла Шиффрин.
Фото Getty Images

К 26 годам американка успела стать двукратной олимпийской чемпионкой и шесть раз выиграть чемпионат мира, что является рекордом среди всех североамериканских горнолыжников. Уже в 16 лет Микаэла взяла титул на национальном чемпионате, став самой молодой победительницей за всю историю США. Первые призовые места в Кубке мира к Шиффрин пришли в 2011 году, а через пару лет она уже начала брать титулы на чемпионатах мира. В 2021-м американка выиграла четыре медали на подобном турнире в Италии.

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Камила Валиева, фигурное катание (Россия)

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

15-летняя фигуристка стала известной еще до того, как выиграла свой первый титул. До Игр Камила успела победить на чемпионате мира среди юниоров, чемпионатах России и Европы. Спортсменке, тренирующейся в группе Этери Тутберидзе, также принадлежат все три мировых рекорда — в короткой, произвольной и по сумме двух программ. Валиева исполняет несколько сложных прыжков — тройной аксель, четверные тулуп и сальхов — и владеет хорошей растяжкой, позволяющей ей выполнять интересные позиции во вращениях.

Свен Крамер, конькобежный спорт (Нидерланды)

Свен Крамер. Фото Getty Images
Свен Крамер.
Фото Getty Images

Для 35-летнего спортсмена Олимпиада в Пекине станет уже пятой в карьере. Со всех предыдущих Крамер уезжал с медалями. Самая удачная дистанция для Свена — 5000 метров: в этом виде у него три олимпийских золота. Первым чемпионатом мира для Крамера стал турнир в Москве еще в 2005 году. Всего голландец девять раз выигрывал классическое многоборье (рекорд среди мужчин) и 21 раз побеждал на отдельных дистанциях (рекорд среди мужчин и женщин) на подобных турнирах.

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Тереза Йохауг, лыжные гонки (Норвегия)

Тереза Йохауг. Фото Getty Images
Тереза Йохауг.
Фото Getty Images

На Олимпийских играх 33-летняя спортсменка победила в 2010 году в эстафете. Через четыре года в Сочи норвежка выиграла серебро и бронзу в личных гонках. На чемпионатах мира у Терезы 14 золотых наград. Кроме этого, Йохауг восемь раз становилась обладательницей титула «Королева горы», побеждая в гонке на 9 километров в гору рамках заключительного этапа «Тур де Ски». В 2016 году лыжница была дисквалифицирована на 18 месяцев из-за стероида клостебола и пропустила Олимпиаду в Пхенчхане. Зато теперь она абсолютный фаворит во всех дистанционных гонках у женщин.

Себастьян Самуэльссон, биатлон (Швеция)

Себастьян Самуэльссон. Фото Global Look Press
Себастьян Самуэльссон.
Фото Global Look Press

Спортивную карьеру Себастьян начал с лыжных гонок и только в 14 лет перешел в биатлон. 24-летний швед в 2018 году стал олимпийским чемпионом в эстафете. Там же в Пхенчхане Самуэльссон завоевал серебро в гонке преследования. Первую личную награду на Кубке мира атлет получил в спринте в Оберхофе в 2019-м. Помимо этого, швед пять раз брал награды на чемпионатах мира. На соревнованиях и вне турниров Самуэльссон часто поднимает вопросы допинга, выступает в качестве лектора и участвует в дебатах. На этой почве он часто ссорился с российскими коллегами, но никогда не переходил на личности.

Рею Кобаяси, прыжки на лыжах с трамплина (Япония)

Рею Кобаяси. Фото Getty Images
Рею Кобаяси.
Фото Getty Images

На Олимпиаде в Пхенчхане японец дважды попал в десятку в личных соревнованиях, но уже в следующем сезоне 25-летний прыгун с трамплина стал первым в истории Японии и первым неевропейским обладателем Кубка мира. Тогда же Кобаяси завоевал «Большой шлем», выиграв все этапы Турне четырех трамплинов. Кроме него, это удавалось только Свену Ханнавальду из Германии и Камилю Стоху из Польши. На чемпионате мира в Зефельде Рею стал бронзовым призером в командном первенстве. Сейчас Рею — одна из главных звезд среди летающих лыжников.

Давид Крейчи, хоккей (Чехия)

Давид Крейчи. Фото Global Look Press
Давид Крейчи.
Фото Global Look Press

35-летний центральный нападающий дебютировал в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2006/07 за команду «Бостон Брюинз». В 2011 году Крейчи стал обладателем Кубка Стэнли и лучшим бомбардиром плей-офф. В 2010 и 2014 годах вместе с национальной командой Чехии принял участие в Олимпийских играх. В 2021 году Давид объявил, что покидает НХЛ, чтобы сосредоточиться на выступлениях в чешской сборной и суметь выступить на Олимпиаде в Пекине.

Эйлин Гу, фристайл (Китай)

Эйлин Гу. Фото Getty Images
Эйлин Гу.
Фото Getty Images

Китаянке всего 18 лет, но во взрослых соревнованиях она принимает участие с 13, когда и привлекла к себе всеобщее внимание. Эйлин родилась в Сан-Франциско в США, но выступает с 2019 года за Китай. В 2020 году выиграла два золота на Юношеских Олимпийских играх в Лозанне — в биг-эйре и хафпайпе. Спортсменка досрочно сдала выпускные экзамены в школе, сдав за один раз академический курс сразу за два года, и сосредоточилась на фристайле.

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Мартинс Дукурс, скелетон (Латвия)

Мартинс Дукурс. Фото Global Look Press
Мартинс Дукурс.
Фото Global Look Press

К 37 годам латыш шесть раз выиграл чемпионат мира, двенадцать — чемпионат Европы и стал единственным скелетонистом, которому удалось взять восемь Больших хрустальных глобусов подряд. На Олимпиадах ему не везло — два серебра в 2010 и 2014 годах. После этого Мартинс взял паузу в карьере, вернувшись в сезоне-2019/20. Опытнейший спортсмен остается одним из фаворитов Игр в Пекине, несмотря на неудачный прошлый год.

Дженнифер Джонс, керлинг (Канада)

Дженнифер Джонс. Фото Global Look Press
Дженнифер Джонс.
Фото Global Look Press

45-летняя керлингистка в 2008 году выиграла свое первое золото на чемпионате мира, повторив успех только спустя десять лет. На Олимпиаде в Сочи Джонс в составе национальной команды Канады стала чемпионкой, оставшись единственным скипом, который не проиграл ни в одной игре турнира. Два года назад Дженнифер была признана величайшим скипом и лучшей керлингисткой истории своей страны по версии телеведущих, корреспондентов и других спортсменов. Опрос был проведен каналом TSN.

Фигурное катание
Хоккей
Камила Валиева
Свен Крамер
Себастьян Самуэльссон
Тереза Йохауг
Этери Тутберидзе
Горные лыжи
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