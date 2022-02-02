Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине

Камила Валиева едет за личным и командным золотом, а горнолыжница Шиффрин попробует завоевать третий титул в карьере. Фигуристкаедет за личным и командным золотом, а горнолыжница Шиффрин попробует завоевать третий титул в карьере.

На Олимпийских играх в Пекине выступят как большое количество топ-спортсменов из разных видов, так и восходящие звезды, нацеленные в Китае на первое золото. «СЭ» сделал подборку атлетов, за которыми точно стоит следить на Олимпиаде. Но при этом мы руководствовались строгим правилом: от каждого вида спорта и страны в ней присутствует только один участник предстоящих Игр.

Микаэла Шиффрин, горные лыжи (США)

Микаэла Шиффрин. Фото Getty Images

К 26 годам американка успела стать двукратной олимпийской чемпионкой и шесть раз выиграть чемпионат мира, что является рекордом среди всех североамериканских горнолыжников. Уже в 16 лет Микаэла взяла титул на национальном чемпионате, став самой молодой победительницей за всю историю США. Первые призовые места в Кубке мира к Шиффрин пришли в 2011 году, а через пару лет она уже начала брать титулы на чемпионатах мира. В 2021-м американка выиграла четыре медали на подобном турнире в Италии.

Камила Валиева, фигурное катание (Россия)

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

15-летняя фигуристка стала известной еще до того, как выиграла свой первый титул. До Игр Камила успела победить на чемпионате мира среди юниоров, чемпионатах России и Европы. Спортсменке, тренирующейся в группе Этери Тутберидзе, также принадлежат все три мировых рекорда — в короткой, произвольной и по сумме двух программ. Валиева исполняет несколько сложных прыжков — тройной аксель, четверные тулуп и сальхов — и владеет хорошей растяжкой, позволяющей ей выполнять интересные позиции во вращениях.

Свен Крамер, конькобежный спорт (Нидерланды)

Свен Крамер. Фото Getty Images

Для 35-летнего спортсмена Олимпиада в Пекине станет уже пятой в карьере. Со всех предыдущих Крамер уезжал с медалями. Самая удачная дистанция для Свена — 5000 метров: в этом виде у него три олимпийских золота. Первым чемпионатом мира для Крамера стал турнир в Москве еще в 2005 году. Всего голландец девять раз выигрывал классическое многоборье (рекорд среди мужчин) и 21 раз побеждал на отдельных дистанциях (рекорд среди мужчин и женщин) на подобных турнирах.

Тереза Йохауг, лыжные гонки (Норвегия)

Тереза Йохауг. Фото Getty Images

На Олимпийских играх 33-летняя спортсменка победила в 2010 году в эстафете. Через четыре года в Сочи норвежка выиграла серебро и бронзу в личных гонках. На чемпионатах мира у Терезы 14 золотых наград. Кроме этого, Йохауг восемь раз становилась обладательницей титула «Королева горы», побеждая в гонке на 9 километров в гору рамках заключительного этапа «Тур де Ски». В 2016 году лыжница была дисквалифицирована на 18 месяцев из-за стероида клостебола и пропустила Олимпиаду в Пхенчхане. Зато теперь она абсолютный фаворит во всех дистанционных гонках у женщин.

Себастьян Самуэльссон, биатлон (Швеция)

Себастьян Самуэльссон. Фото Global Look Press

Спортивную карьеру Себастьян начал с лыжных гонок и только в 14 лет перешел в биатлон. 24-летний швед в 2018 году стал олимпийским чемпионом в эстафете. Там же в Пхенчхане Самуэльссон завоевал серебро в гонке преследования. Первую личную награду на Кубке мира атлет получил в спринте в Оберхофе в 2019-м. Помимо этого, швед пять раз брал награды на чемпионатах мира. На соревнованиях и вне турниров Самуэльссон часто поднимает вопросы допинга, выступает в качестве лектора и участвует в дебатах. На этой почве он часто ссорился с российскими коллегами, но никогда не переходил на личности.

Рею Кобаяси, прыжки на лыжах с трамплина (Япония)

Рею Кобаяси. Фото Getty Images

На Олимпиаде в Пхенчхане японец дважды попал в десятку в личных соревнованиях, но уже в следующем сезоне 25-летний прыгун с трамплина стал первым в истории Японии и первым неевропейским обладателем Кубка мира. Тогда же Кобаяси завоевал «Большой шлем», выиграв все этапы Турне четырех трамплинов. Кроме него, это удавалось только Свену Ханнавальду из Германии и Камилю Стоху из Польши. На чемпионате мира в Зефельде Рею стал бронзовым призером в командном первенстве. Сейчас Рею — одна из главных звезд среди летающих лыжников.

Давид Крейчи, хоккей (Чехия)

Давид Крейчи. Фото Global Look Press

35-летний центральный нападающий дебютировал в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2006/07 за команду «Бостон Брюинз». В 2011 году Крейчи стал обладателем Кубка Стэнли и лучшим бомбардиром плей-офф. В 2010 и 2014 годах вместе с национальной командой Чехии принял участие в Олимпийских играх. В 2021 году Давид объявил, что покидает НХЛ, чтобы сосредоточиться на выступлениях в чешской сборной и суметь выступить на Олимпиаде в Пекине.

Эйлин Гу, фристайл (Китай)

Эйлин Гу. Фото Getty Images

Китаянке всего 18 лет, но во взрослых соревнованиях она принимает участие с 13, когда и привлекла к себе всеобщее внимание. Эйлин родилась в Сан-Франциско в США, но выступает с 2019 года за Китай. В 2020 году выиграла два золота на Юношеских Олимпийских играх в Лозанне — в биг-эйре и хафпайпе. Спортсменка досрочно сдала выпускные экзамены в школе, сдав за один раз академический курс сразу за два года, и сосредоточилась на фристайле.

Мартинс Дукурс, скелетон (Латвия)

Мартинс Дукурс. Фото Global Look Press

К 37 годам латыш шесть раз выиграл чемпионат мира, двенадцать — чемпионат Европы и стал единственным скелетонистом, которому удалось взять восемь Больших хрустальных глобусов подряд. На Олимпиадах ему не везло — два серебра в 2010 и 2014 годах. После этого Мартинс взял паузу в карьере, вернувшись в сезоне-2019/20. Опытнейший спортсмен остается одним из фаворитов Игр в Пекине, несмотря на неудачный прошлый год.

Дженнифер Джонс, керлинг (Канада)

Дженнифер Джонс. Фото Global Look Press

45-летняя керлингистка в 2008 году выиграла свое первое золото на чемпионате мира, повторив успех только спустя десять лет. На Олимпиаде в Сочи Джонс в составе национальной команды Канады стала чемпионкой, оставшись единственным скипом, который не проиграл ни в одной игре турнира. Два года назад Дженнифер была признана величайшим скипом и лучшей керлингисткой истории своей страны по версии телеведущих, корреспондентов и других спортсменов. Опрос был проведен каналом TSN.