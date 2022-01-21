Украинские биатлонисты не получали рекомендаций не делать фото с россиянами на Олимпиаде
Федерация биатлона Украины прокомментировала информацию о том, что рекомендовала спортсменам не давать интервью на русском языке и не фотографироваться с российскими спортсменами на Олимпийских играх.
«Первый раз о таком слышим, подобных рекомендаций федерация не получала. Если бы они были, то о них было бы известно, но мы, как уже было сказано, о таком слышим впервые. В федерацию такие рекомендации не приходили», — сообщили ТАСС в федерации.
Ранее в СМИ сообщили, что Министерство спорта Украины рекомендовало спортсменам, которые будут представлять страну на Олимпиаде в Пекине, не давать интервью на русском языке и стараться избегать совместных фотографий с российскими спортсменами.
Источник: https://tass.ru/sport/13495755
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