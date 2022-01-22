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Сегодня, 10:30

Латыпов отправится на Олимпиаду вместе со сборной России

Иван Торопцев
Корреспондент
Эдуард Латыпов.
Фото Instagram

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что Эдуард Латыпов сможет отправиться на Олимпиаду в Пекине (Китай) вместе с национальной командой.

«Начнем утро с хороших новостей: пришел ответ из Китая по Эдуарду Латыпову, никаких проблем со въездом нет, полетит вместе с командой», — написал у себя в Telegram-канале Аверьянов.

В начале января Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и отправился на карантин, из-за чего пропустил этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге (Германия). Вчера, 21 января Латыпов присоединился к национальной команде после двух отрицательных тестов. Сегодня россиянин примет участие в масс-старте в рамках этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Оргкомитет Игр требовал, чтобы Латыпов вылетел в столицу Китая не ранее 28 января в связи с коронавирусными ограничениями. Российские биатлонисты отправятся в Пекин 26 января.

Источник: https://t.me/BiathlonOnly/102
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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