Латыпов отправится на Олимпиаду вместе со сборной России

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что Эдуард Латыпов сможет отправиться на Олимпиаду в Пекине (Китай) вместе с национальной командой.

«Начнем утро с хороших новостей: пришел ответ из Китая по Эдуарду Латыпову, никаких проблем со въездом нет, полетит вместе с командой», — написал у себя в Telegram-канале Аверьянов.

В начале января Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и отправился на карантин, из-за чего пропустил этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге (Германия). Вчера, 21 января Латыпов присоединился к национальной команде после двух отрицательных тестов. Сегодня россиянин примет участие в масс-старте в рамках этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Оргкомитет Игр требовал, чтобы Латыпов вылетел в столицу Китая не ранее 28 января в связи с коронавирусными ограничениями. Российские биатлонисты отправятся в Пекин 26 января.