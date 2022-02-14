Стал известен состав сборной России по биатлону на мужскую эстафету Олимпиады в Пекине
Халили, Логинов, Цветков и Латыпов выступят за сборную России в мужской эстафете ОИ-2022
Союз биатлонистов России (СБР) назвал состав мужской национальной команды на эстафету зимней Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
В составе мужской сборной России выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.
Мужская эстафета пройдет 15 февраля, начало в 09.30 по московскому времени.
Ранее, 13 февраля, Латыпов стал бронзовым призером гонки преследования на 12,5 км.
Олимпийские игры-2022 в Пекине начались 4 февраля и завершатся 20 февраля.
Источник: https://t.me/russianbiathlon/1393
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