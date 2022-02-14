Казакевич выступит в масс-старте на Олимпиаде вместо норвежки Тандревольд

Российская биатлонистка Ирина Казакевич примет участие в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

14 февраля стало известно, что норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд после потери сознания в гонке преследования больше не выступит на Играх. Она должна была выйти на старт под 17-м номером. Ее заменит Казакевич, которая была первой запасной.

Также сборную России в этой гонке представят Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Резцова выступит под 14-м номером, а Нигматуллина — под 28-м.

Гонка состоится 19 февраля и начнется в 12.00 по московскому времени.