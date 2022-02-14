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Сегодня, 11:15

Казакевич выступит в масс-старте на Олимпиаде вместо норвежки Тандревольд

Екатерина Савостина
Корреспондент
Ирина Казакевич.
Фото Global Look Press

Российская биатлонистка Ирина Казакевич примет участие в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

14 февраля стало известно, что норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд после потери сознания в гонке преследования больше не выступит на Играх. Она должна была выйти на старт под 17-м номером. Ее заменит Казакевич, которая была первой запасной.

Ингрид Тандревольд на&nbsp;руках врачей. Тандревольд отключается на трассе уже в третий раз. Зачем норвежцы рискуют жизнью биатлонистки?

Также сборную России в этой гонке представят Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Резцова выступит под 14-м номером, а Нигматуллина — под 28-м.

Гонка состоится 19 февраля и начнется в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://biathlonresults.com/
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Ирина Казакевич
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Тандревольд после потери сознания больше не выступит на Олимпиаде в Пекине
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