Кантен Фийон-Майе становится полноценным наследником Мартена Фуркада

Олимпийские игры-2022. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 39.07,5 (0)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — 28,6 (1)

3. Эдуард Латыпов (Россия) — 35,3 (1)

4. Лукас Хофер — 51,1 (0)

5. Йоханнес Бе — 2,13 (7)...

17. Максим Цветков — 3,48 (6)...

27. Александр Логинов — 4,36 (5)...

39. Даниил Серохвостов — 5,27 (8)

Эдуард Латыпов творит историю. Подопечный Виктора Никитина стал первым россиянином, который смог выиграть олимпийскую медаль в гонке преследования. Хотя стартовые расклады были не в пользу представителя Башкортостана. Он ушел на дистанцию только 11-м, почти в 1,5 минутах отставания от Йоханнеса Бе. Но отличная стрельба позволила ему бороться за медали, а если бы не промах четвертым выстрелом на последней стойке, то Эдуард мог бы вплоть до последних метров бороться с безупречным на огневых рубежах Кантеном Фийон-Майе. Француз же стал двукратным олимпийским чемпионом, а Тарьей Бе, Эдуард Латыпов и Лукас Хофер до последних метров разыгрывали между собой серебро и бронзу.

Рулетка на огневом рубеже

Безусловно, погода вмешалась в распределение медалей в мужской гонке преследования. Сильный снег, который впервые за всю зиму пошел в Китае, а также сильные порывы ветра заставили биатлонистов работать в очень тяжелых условиях. Многие к ним так и не приспособились. К сожалению, это коснулось и Максима Цветкова. Неожиданный лидер нашей сборной в Пекине-2022 стартовал четвертым, подошел к первой стрельбе практически одновременно с первой тройкой, но два промаха, и о подиуме можно было забыть.

Йоханнес Бе и Кантен Фийон-Майе безупречно справились с первой лежкой, а вот третьим неожиданно стал Эдуард Латыпов (стартовавший 11-м), чисто отработавший на рубеже. «На колесо» ему сел Себастьян Самуэльссон, Тарьей Бе и Лукас Хофер. Еще один прорыв случился у Ветле Шостада Критиансона, который поднялся с 20-го на восьмое место.

Эдуард Латыпов. Фото Reuters

Но если норвежец не смог развить свой успех, то Латыпов показал прекрасный ход, лыжи работали великолепно (браво нашим сервисменам!), а на второй лежке вновь отработал на ноль. Бе допустил два промаха и позволил Фийон-Майе приблизиться на расстояние 12 секунд. Латыпов ушел на дистанцию в 35 секундах от лидера. А уже на отметке 6,5 км еще на 10 секунд сократил отставание от лидера.

Йоханнес скрупулезно готовился к третьему огневому рубежу, сбавил ход, но эта ставка не сработала. Три промаха, и двукратный олимпийский чемпион выбыл из борьбы на медали. А когда к первой стойке почти одновременно подъехали Кантен и Эдуард, то ветер практически притих. В итоге оба показали не только точную, но и скорострельную стрельбу, и Латыпов ушел на дистанцию в 10 секундах от француза. Тарьей Бе и Хофер также прошли стойку без промаха.

Разборка на финише

Сложно представить, что творилось в голове Латыпова перед заключительной стрельбой. Перед ним замаячил реальный шанс на олимпийское золото, а такое бывает, возможно, один раз в жизни. Но Фийон-Майе разбил эти надежды. На четвертом огневом рубеже француз сработал так уверенно, будто бы стрелял на тренировке. Эдуард также достаточно быстро закрыл первые три мишени, но четвертый выстрел стал роковым. Пятый он выцеливал около 10 секунд и все же попал. Увы, но Тарьей Бе и Хоффер не промахнулись и ушли в финальную разборку позади россиянина, но всего в двух секундах.

Тарьей практически сразу обошел Латыпова, но у болельщиков все же сохранялась надежда, что наш биатлонист размотает норвежца на финише. Но и этого не получилось. Старший Бе довольно быстро оторвался от преследователя на девять секунд, а Хоффер вплотную приблизился к Латыпову.

Третье четвертое место подряд пережить было сложно, поэтому Латыпов бежал последние километры не только за себя, но и за своих партнеров. И за километр до финиша Хоффер, который сделал прорыв с 14-го места, стал отставать. Есть личная бронза. Первая в карьере Латыпова и вторая для нашей сборной после смешанной эстафеты на Играх-2022.

Лыжным ходом Эдуард стал вторым, лучшее время показал швед Мартин Понсилуома. Так что заслуженный подиум со всех сторон, а если вспомнить, как Эдуард шел к этой Олимпиаде, то его результат вполне можно приравнять к победе. Обнаруженный коронавирус в начале января. Две недели взаперти с велотренажером Эрика Лессера. Потерянная стрельба на предолимпийском этапе Кубка мира в Антесельве...

«Я очень рада за Эдика! На последнем огневом рубеже, может быть, торопился Латыпов, — отметила «СЭ» двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева. — Нужно у него спрашивать, что произошло. Мог и неправильно отработать спуск. Но он все равно молодец! После болезни и такого большого перерыва отличный результат! Если он будет дальше выступать, на следующей Олимпиаде у него будет больше опыта в таких ситуациях. Когда стоишь вдвоем на огневом рубеже, нужно отключаться, а не видеть себя на финише или видеть, как ты кого-то обгоняешь».

Теперь Эдуард постарается показать себя и в масс-старте. Компанию ему составят Логинов и Цветков. Даниил Серохвостов будет запасным.