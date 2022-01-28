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Сегодня, 22:18

Рейс с биатлонистками, которые не смогли попасть на Олимпиаду 26 января, задержан в Шереметьево

Российские биатлонистки и тренер не могут вылететь из Москвы в Пекин
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Валерия Васнецова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также тренер биатлонной сборной России Михаил Шашилов второй раз не могут вылететь из Москвы на Олимпиаду в Пекине.

Сегодня они должны были вылететь из аэропорта Шереметьево в 21:05, однако борт до сих пор остается около здания аэропорта, сообщает корреспондент «СЭ» из самолета. Двигатели были запущены, самолет был готов тронуться, однако затем вылет был перенесен. Как сообщил персонал, «по техническим причинам». Теперь раз в 15 минут пассажирам объявляется о задержке вылета на еще 15 минут.

26 января российские биатлонистки и тренеры уже пытались вылететь в Пекин, однако не смогли этого сделать из-за ошибок в документах, требуемых властями Китая.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Валерия Васнецова
Ирина Казакевич
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