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Сегодня, 13:15

«Резцова великолепно прошла свою гонку ходом». Драчев — о женском спринте на Олимпиаде-2022

Бывший президент СБР заявил, что Резцова великолепно выступила в спринтерской гонке на Олимпиаде-2022
Георгий Скобликов
Владимир Драчев.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший президент СБР Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал итоги женской спринтерской гонки по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«В каждой гонке в биатлоне есть шансы. Влияют погодные условия, высота, большой фактор удачи. Очень даже неплохой ход у Резцовой, молодец. Сильно хорошо отработали смазчики лыж. Видел, что у наших девочек лыжи работали очень хорошо. Им надо отдать должное. Кристина великолепно прошла свою гонку ходом. Как всегда говорю, три компонента есть в биатлоне: быстрый ход, скорострельность, качество стрельбы. Вот качество стрельбы ее подвело. Остальные компоненты у Резцовой на уровне самых лучших», — сказал Драчев «СЭ».

Победительницей женского спринта на Олимпиаде-2022 стала норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая шестое место. Ульяна Нигматуллина — на 13-й строчке, Ирина Казакевич — 20-я, Светлана Миронова — 47-я.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Владимир Драчев
Кристина Резцова
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