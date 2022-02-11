Бывший президент СБР Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал итоги женской спринтерской гонки по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«В каждой гонке в биатлоне есть шансы. Влияют погодные условия, высота, большой фактор удачи. Очень даже неплохой ход у Резцовой, молодец. Сильно хорошо отработали смазчики лыж. Видел, что у наших девочек лыжи работали очень хорошо. Им надо отдать должное. Кристина великолепно прошла свою гонку ходом. Как всегда говорю, три компонента есть в биатлоне: быстрый ход, скорострельность, качество стрельбы. Вот качество стрельбы ее подвело. Остальные компоненты у Резцовой на уровне самых лучших», — сказал Драчев «СЭ».

Победительницей женского спринта на Олимпиаде-2022 стала норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая шестое место. Ульяна Нигматуллина — на 13-й строчке, Ирина Казакевич — 20-я, Светлана Миронова — 47-я.