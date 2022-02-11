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Сегодня, 13:12

Кристина Резцова: «Без промахов уже несколько раз стала бы олимпийской чемпионкой»

Кристина Резцова заявила, что без промахов уже несколько раз стала бы олимпийской чемпионкой
Владимир Иванов
Обозреватель
Кристина Резцова.
Фото AFP

Российская биатлонистка Кристина Резцова подвела итоги женского спринта на Олимпиаде в Пекине.

— Рады видеть тебя в хорошем настроении.

— Спасибо! Я стараюсь никогда не унывать.

— Если бы не промахи, сегодня все было бы хорошо...

— Отвратительная фраза: «если бы не промахи». Если бы не промахи, я бы уже несколько раз олимпийской чемпионкой стала. К сожалению, промахи есть. Никуда не могу пока от этого деться. Каждый день я сама себе говорю, что это не моя стрельба. Причём, каждый день по-разному. В один день делаю одну ошибку, в другой день другую. Пытаюсь исправить ту, которая была. Это приводит к другим. Пока что не знаю, как собрать все вместе сразу. От этого злость еще сильнее.

— Ты уже все свои ошибки перебрала?

— Не знаю. Иногда смотришь и видишь, что уже не делаешь одну ошибку, вторую. И ты не знаешь, может, там еще куча есть. Надеюсь, что все.

— Топ-6 в спринте — нормально?

— Давайте так: топ-6 на Олимпиаде это круто. Но это круто, когда ты не можешь быть выше. Но я же могу. Больше расстройства, чем удовлетворения.

Сегодня, 11 февраля Резцова с двумя промахами заняла шестое место в спринте, уступив 1 минуту и 0,2 секунды чемпионке Марте Ольсбу Ройселанн из Норвегии. 7 февраля в индивидуальной гонке Резцова заняла девятую строчку с двумя промахами. Спортсменка могла претендовать на медали в случае, если бы допустила на промах меньше.

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