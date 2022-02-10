Нуждов рассчитывает, что скорость российских биатлонисток позволит бороться за медали в спринте на Олимпиаде

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов оценил шансы российских биатлонисток в спринте на Олимпиаде в Пекине.

«Индивидуальная гонка показала, что скоростная и физическая подготовка у лидеров нашей команды находятся на хорошем уровне. Во всяком случае, Резцова ходом показала 7-е время дня, а Нигматуллина — 13-е. Девушек подвела стрельба, поскольку за каждый неточный выстрел в «индивидуалке» к результату прибавляют по минуте.



В спринте цена промаха не такая серьезная, там нужно бежать штрафные круги. На первый план в этой дисциплине выходит именно скорость. Соответственно, и шансы россиянок на хороший результат в ней будут выше», — приводит Betonmobile слова Нуждова.

Женский спринт на Олимпиаде в Пекине состоится завтра, 11 февраля, начало — в 12.00 (мск). За сборную России выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.