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Сегодня, 08:59

Стина Нильссон пропустит спринт на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Шведская биатлонистка Стина Нильссон не выступит в спринте на Олимпиаде в Пекине.

В составе шведской команды в гонке примут участие Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Линн Перссон и Анна Магнуссон.

«Конечно, я знала, что мне не гарантировано место ни в одной из гонок. Да, я надеялась, что получу шанс, но я должна уважать решение тренерского штаба и делать все, что от меня зависит, в роли запасной», — приводит Expressen слова Нильссон.

Стина Нильссон является олимпийской чемпионкой в лыжных гонках, она перешла в биатлон из лыж весной 2020 года. Спортсменка рискует пропустить все гонки на Играх в Китае: из-за неучастия в спринте она также не выступит в гонке преследования и масс-старте. Единственная оставшаяся гонка, в которой она может принять участие, — женская эстафета.

Биатлонный спринт у женщин на Олимпиаде в Пекине состоится завтра, 11 февраля, начало — в 12.00 (мск).

Источник: https://www.expressen.se/sport/os-2022/stina-nilsson-ratas-far-inte-chansen-i-os/
Биатлон
Олимпиада
Стина Нильссон
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