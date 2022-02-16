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Сегодня, 13:33

Нигматуллина рассказала, что готовилась к женской эстафете на Олимпиаде с учетом ошибки Латыпова в мужской гонке

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, что готовилась к женской эстафете на Олимпиаде в Пекине с учетом ошибки Эдуарда Латыпова во вчерашней мужской гонке.

«Я ощущала рабочее спокойствие, было приподнятое настроение от того, что мы идем в лидирующей группе. В общем, было прекрасное настроение. Думала ли я о вчерашней мужской гонке и промахах Латыпова? Я думала об этом, поэтому заранее проработала этот вопрос. Мы все обсудили с тренером по стрельбе, после этого больше не возвращалась к этой теме», — сказала в эфире канала «Россия-1» Нигматуллина.

Вчера, 15 февраля мужская сборная России стала бронзовым призером в эстафете. На последней стрельбе Эдуард Латыпов из-за промахов был вынужден пройти два штрафных круга, из-за чего российская команда упустила преимущество в минуту от ближайших преследователей и опустилась с первого на третье место.

Сегодня, 16 февраля женская сборная России, за которую выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, завоевала серебро в эстафете. На третьем этапе Светлана Миронова ушла на один штрафной круг после последней стрельбы на своем этапе, из-за чего российская команда упустила лидерство в гонке.

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Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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