Миронова извинилась за свой штрафной круг в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российская биатлонистка Светлана Миронова извинилась за свой штрафной круг в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Для меня сегодня самым сложным была стрельба стоя. Я хочу попросить прощения у моей команды за этот штрафной круг и выразить всем благодарность за то, что они были сегодня такими сильными. Я поздравляю всех нас с медалью, спасибо большое всем болельщикам, которые нас поддерживают.



Штрафной круг на стойке произошел из-за ветра? Нет, здесь больше сыграло роль мое волнение. Я немного подзатянула первый выстрел. Началось волнение, с которым я не справилась», — сказала в эфире канала «Россия 1» Миронова.

Сегодня, 16 февраля сборная России, за которую выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, заняла второе место в женской эстафете.

На стрельбе из положения стоя Миронова, которая бежала на третьем этапе, допустила 4 промаха и ушла на штрафной круг, из-за которого упустила лидерство в гонке и опустилась на третью строчку.