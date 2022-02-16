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Сегодня, 13:17

Миронова извинилась за свой штрафной круг в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Светлана Миронова.
Фото Getty Images

Российская биатлонистка Светлана Миронова извинилась за свой штрафной круг в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Для меня сегодня самым сложным была стрельба стоя. Я хочу попросить прощения у моей команды за этот штрафной круг и выразить всем благодарность за то, что они были сегодня такими сильными. Я поздравляю всех нас с медалью, спасибо большое всем болельщикам, которые нас поддерживают.

Штрафной круг на стойке произошел из-за ветра? Нет, здесь больше сыграло роль мое волнение. Я немного подзатянула первый выстрел. Началось волнение, с которым я не справилась», — сказала в эфире канала «Россия 1» Миронова.

Сегодня, 16 февраля сборная России, за которую выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, заняла второе место в женской эстафете.

На стрельбе из положения стоя Миронова, которая бежала на третьем этапе, допустила 4 промаха и ушла на штрафной круг, из-за которого упустила лидерство в гонке и опустилась на третью строчку.

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