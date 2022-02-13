Майгуров поздравил Латыпова и тренерский штаб с бронзой в гонке преследования на Олимпиаде

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал итоги мужской гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль. Для сборной России это вторая медаль в биатлоне на этой Олимпиаде.

«Я искренне рад за Эдуарда Латыпова, — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР. — Хочу поздравить всех болельщиков сборной России. Это не только награда Эдика, это медаль всего российского биатлона, Башкортостана, первая личная олимпийская медаль Юрия Михайловича Каминского и Максима Максимова, которые работали с ним последние годы. Я поздравляю всех!

Огромное спасибо нашему сервису, который на протяжении всех гонок в Пекине отлично справляется с непростыми, иногда просто сложнейшими погодными условиями. В этом плане мы точно одни из лучших на Олимпиаде. Большое спасибо всем врачам, массажистам. Сегодня мы радуемся этой бронзе, но впереди еще четыре гонки, в которых мы тоже рассчитываем на успех. Как я неоднократно говорил перед Олимпиадой, наша сборная будет бороться за медали в каждой гонке и своими выступлениями команда меня поддерживает».

Максим Цветков допустил шесть промахов в гонке и занял 17-е итоговое место. Александр Логинов стал 27-м с пятью промахами, а Даниил Серохвостов промахнулся восемь раз и финишировал 39-м.