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Сегодня, 21:55

Майгуров поздравил Латыпова и тренерский штаб с бронзой в гонке преследования на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал итоги мужской гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль. Для сборной России это вторая медаль в биатлоне на этой Олимпиаде.

«Я искренне рад за Эдуарда Латыпова, — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР. — Хочу поздравить всех болельщиков сборной России. Это не только награда Эдика, это медаль всего российского биатлона, Башкортостана, первая личная олимпийская медаль Юрия Михайловича Каминского и Максима Максимова, которые работали с ним последние годы. Я поздравляю всех!

Огромное спасибо нашему сервису, который на протяжении всех гонок в Пекине отлично справляется с непростыми, иногда просто сложнейшими погодными условиями. В этом плане мы точно одни из лучших на Олимпиаде. Большое спасибо всем врачам, массажистам. Сегодня мы радуемся этой бронзе, но впереди еще четыре гонки, в которых мы тоже рассчитываем на успех. Как я неоднократно говорил перед Олимпиадой, наша сборная будет бороться за медали в каждой гонке и своими выступлениями команда меня поддерживает».

Максим Цветков допустил шесть промахов в гонке и занял 17-е итоговое место. Александр Логинов стал 27-м с пятью промахами, а Даниил Серохвостов промахнулся восемь раз и финишировал 39-м.

Источник: https://biathlonrus.com/news/prezident-sbr-viktor-maygurov-pozdravil-eduarda-latypova-s-zavoevaniem-bronzovoy-medali-v-pasyute-na/
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Виктор Майгуров
Эдуард Латыпов
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