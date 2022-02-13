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Сегодня, 21:20

Тандревольд обратилась к болельщикам после потери сознания на финише гонки преследования на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд опубликовала пост в Instagram, в котором обратилась к болельщикам после инцидента на финише гонки преследования на Олимпиаде.

25-летняя спортсменка почувствовала себя плохо. Она шла третьей, но в итоге заняла 14-е место. Тандревольд с трудом добежала до финиша и сразу упала. Уйти самостоятельно она не смогла.

«Это фото было сделано в декабре — тогда я думала, что с биатлоном покончено. Я надеялась, что выложу его в том момент, когда можно будет обернуться и оценить все взлеты и падения.

Но сегодня я достигла новой критической точки. Лучший вид спорта не всегда справедлив. Спасибо за сообщения, которые я получаю. Вы лучшие. Я буду бороться», — написала норвежка.

Победительницей стала норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Замкнула тройку еще одна норвежка Тириль Экхофф.

Олимпиада
Сборная Норвегии по биатлону
Ингрид Тандревольд
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