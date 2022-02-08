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Сегодня, 13:34

«Этот промах будет мне сниться». Цветков — о выстреле, лишившим его олимпийского золота

Максим Цветков рассказал о выстреле, из-за которого он остался без олимпийского золота
Владимир Иванов
Обозреватель
Максим Цветков.
Фото Reuters

В Пекине завершилась мужская индивидуальная гонка. Максим Цветков вплоть до последнего претендовал на золото. Он закрыл 19 из 20 мишеней, но последняя стала роковой. Россиянин стал четвертым, в 3,8 секунды от бронзы.

— Что сейчас на душе?

— Не буду говорить, будто я не расстроен. Проделан огромный путь. Мне пришлось преодолеть много трудностей за последние два года. Очень хотелось сделать красивую историю. И я остановился в шаге от этого. Это безумно тяжело.

С другой стороны, у меня почти все получилось. Быть четвертым в личной гонке на Олимпиаде — это тоже достойный результат.

— Промах в такой момент — это психология?

— В большей степени, да. Помешали мысли даже не о медали. Я подумал, что могу чисто сработать в индивидуальной гонке — а это точно высокий результат. 19 мишеней закрыл — и появился небольшой мандраж. Это не только в биатлоне так работает. Чем ближе ты подходишь в своей цели в любом роде деятельности, тем тяжелее становится.

— Тяжело будет забыть этот момент?

— Думаю, он будет мне сниться.

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Олимпиада
Максим Цветков
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