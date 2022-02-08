Тихонов считает, что биатлонисты промахиваются на Олимпиаде из-за отсутствия гимна и флага

Александр Тихонов высказался о четвертом месте российского биатлониста Максима Цветкова в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине

Экс-президент СБР Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал четвертое место российского биатлониста Максима Цветкова в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

«Все сделали по ошибке! Выступление Цветкова — приятная неожиданность. Но он все равно молодец! Это биатлон. Такое случается... А главная причина промахов — отсутствие флага и гимна! Нам не за что сражаться», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее, 8 февраля, олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке стал француз Кантен Фийон Майе. Второе место занял белорус Максим Смольский. Норвежец Йоханнес Бе замкнул тройку лучших.

Россияне Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли 10-е и 11-е места соответственно.