Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 12:40

Сборная России со штрафным кругом идет на седьмом месте после двух этапов смешанной эстафеты на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная России занимает седьмое место после двух этапов смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

На первом этапе за команду выступила Ульяна Нигматуллина, на втором — Кристина Резцова. На стрельбе из положения стоя Резцова допустила 4 промаха и была вынуждена пройти штрафной круг.

После второго этапа лидером является сборная Франции, Россия отстает на 1 минуту и 0,7 секунды. Второе место занимает Италия (+4,1 секунды), третьей идет Швеция (+15,0).

На третьем этапе за сборную России выступит Александр Логинов, на четвертом на трассу выйдет Эдуард Латыпов.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
2
Читайте также
Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро
За год до Олимпиады Непряева сломала руку, а в Пекине «вынесла» соперницу на финише: как Наталья шла к своей серебряной олимпийской медали
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине, Россия заняла третье место
Все медали 5 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Непряева завоевала серебро
Олимпиада 2022: Непряева завоевала первую медаль России в Пекине и бронза в смешанной эстафете по биатлону. Онлайн-трансляция
Матыцин: «Вся Россия сегодня болела за Наталью и радуется ее успеху»
Медаль лыжников в начале Олимпиады — это наша традиция. Серебро Непряевой — хороший знак
Медальный зачет Олимпиады-2022, 5 февраля: Россия на четвертом месте, Нидерланды — первые
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кристина Резцова отправилась на штрафной круг на втором этапе смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Логинов вывел сборную России на первое место в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости