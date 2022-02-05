Сборная России со штрафным кругом идет на седьмом месте после двух этапов смешанной эстафеты на Олимпиаде

Сборная России занимает седьмое место после двух этапов смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

На первом этапе за команду выступила Ульяна Нигматуллина, на втором — Кристина Резцова. На стрельбе из положения стоя Резцова допустила 4 промаха и была вынуждена пройти штрафной круг.

После второго этапа лидером является сборная Франции, Россия отстает на 1 минуту и 0,7 секунды. Второе место занимает Италия (+4,1 секунды), третьей идет Швеция (+15,0).

На третьем этапе за сборную России выступит Александр Логинов, на четвертом на трассу выйдет Эдуард Латыпов.