Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» итоги мужской индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня Цветков был лучшим среди россиян, если брать в расчет комплекс ход плюс стрельба. Хотя и не было сложных погодных условий, многие в стрельбе ошибались. Нужно Логинову было всего один промах иметь, с ним он мог выигрывать. Но он молодец, хорошо шел. Он очень быстро прошел четвертый круг перед последней стойкой, думаю, это могло повлиять на конечную стрельбу. Смольский тоже хорош. Сегодня для тех, кто даже проигрывал по ходу больше минуты, ноль — это победная стрельба. Но все равно позитив на следующие старты есть», — сказал Хованцев «СЭ».

Ранее, 8 февраля, российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх.

Чемпионом стал француз Кантен Фийон Майе. Второе место занял белорус Максим Смольский. Норвежец Йоханнес Бе замкнул тройку лучших.

Россияне Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли 10-е и 11-е места соответственно.