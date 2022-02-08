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Сегодня, 13:03

«Очень большая нагрузка, все в горах на большой высоте». Драчев объяснил промах Максима Цветкова

Драчев прокомментировал итоги мужской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде в Пекине
Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший президент СБР Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал итоги мужской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Плохая стрельба? Нагрузка, которая ложится на спортсменов на Олимпиаде, очень большая, — сказал Драчев «СЭ». — Все происходит в горах на большой высоте. Последний рубеж всегда был сложным для всех. Смольский и Майе справились. Цветков и Логинов — нет. В этом и заключается мастерство биатлона, и интрига в нем. Есть еще много гонок, много шансов на медали. Наша команда выглядит очень хорошо. Цветков, Логинов и Латыпов хорошо отработали эту гонку. В целом мне очень нравится наша команда. Они молодцы! Были надежды, были эмоции».

Ранее 8 февраля российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Он допустил один промах на последнем рубеже последним выстрелом.

Чемпионом стал француз Кантен Фийон Майе. Второе место занял белорус Максим Смольский. Норвежец Йоханнес Бе замкнул тройку лучших.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Владимир Драчев
Максим Цветков
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