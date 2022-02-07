«Зла на себя». Резцова — о промахах, лишивших ее медали
Лучшей из наших в индивидуальной гонке стала Кристина Резцова. Она девятая. И если бы не два промаха на третьем рубеже, все было бы совсем иначе.
По словам 25-летней биатлонистки, она очень зла на себя.
— Сегодня была идеальная погода, чтобы стрелять ноль, — отметила Резцова. — Очень обидно из-за двух промахов на третьей стрельбе.
— Будут сниться?
— Нет. Точно нет. Просто узнаю, в чем была ошибка и сделаю выводы. Не более. Мне обидно, и я зла на себя. Но дальше сегодняшнего дня эти чувства не уйдут.
— Шестой ход. Хорошо?
— На «пятнашке»? Пойдет!
— Форма внушает опитмизм?
— Я и на эстафете знала, что готова хорошо. Но сыграл роль другой фактор — страх. Волнение было ненормальным. Я чересчур нервничала. Это непохоже на меня.
Сегодня было уже куда спокойнее. Понимаю, что могу бороться.
— Скиатлон мужской в воскресенье посмотрели?
— У меня тренировка была. Но я не удивлена, что Саня победил. Он король. Он красавчик. И очень рада за Дениса Спицова. Есть люди, у которых все всегда идет хорошо. А есть такие, кто бьется за медаль как в последний раз. И за людей, которые потом и кровью пробивают себе дорогу, особенно радостно.