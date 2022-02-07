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Сегодня, 14:32

«Зла на себя». Резцова — о промахах, лишивших ее медали

Биатлонистка Резцова рассказала о злости на себя после промахов в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022
Владимир Иванов
Обозреватель
Кристина Резцова.
Фото Global Look Press

Лучшей из наших в индивидуальной гонке стала Кристина Резцова. Она девятая. И если бы не два промаха на третьем рубеже, все было бы совсем иначе.

По словам 25-летней биатлонистки, она очень зла на себя.

— Сегодня была идеальная погода, чтобы стрелять ноль, — отметила Резцова. — Очень обидно из-за двух промахов на третьей стрельбе.

— Будут сниться?

— Нет. Точно нет. Просто узнаю, в чем была ошибка и сделаю выводы. Не более. Мне обидно, и я зла на себя. Но дальше сегодняшнего дня эти чувства не уйдут.

— Шестой ход. Хорошо?

— На «пятнашке»? Пойдет!

— Форма внушает опитмизм?

— Я и на эстафете знала, что готова хорошо. Но сыграл роль другой фактор — страх. Волнение было ненормальным. Я чересчур нервничала. Это непохоже на меня.

Сегодня было уже куда спокойнее. Понимаю, что могу бороться.

— Скиатлон мужской в воскресенье посмотрели?

— У меня тренировка была. Но я не удивлена, что Саня победил. Он король. Он красавчик. И очень рада за Дениса Спицова. Есть люди, у которых все всегда идет хорошо. А есть такие, кто бьется за медаль как в последний раз. И за людей, которые потом и кровью пробивают себе дорогу, особенно радостно.

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Кристина Резцова
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