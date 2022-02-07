Российская биатлонистка Васнецова сдала второй отрицательный тест на коронавирус

Руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов сообщил, что сегодняшний результат ПЦР-теста Валерии Васнецовой дал отрицательный результат. Это второй отрицательный тест подряд за два дня.

«Лера наконец-то покидает ковидарий. Состояние удовлетворительное. Отсыпаться и набираться сил. Ближайший прямой рейс домой 12 февраля», — отметил Аверьянов.

30 января стало известно, что Васнецова сдала положительный тест на коронавирус. Спортсменка находилась на карантине и пропустила Олимпиаду. Сборная России заменила Васнецову на Евгению Буртасову, которая сегодня приняла участие в индивидуальной гонке и заняла 77-е место.