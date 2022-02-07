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Сегодня, 14:11

Российская биатлонистка Васнецова сдала второй отрицательный тест на коронавирус

Роман Шишов
Корреспондент

Руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов сообщил, что сегодняшний результат ПЦР-теста Валерии Васнецовой дал отрицательный результат. Это второй отрицательный тест подряд за два дня.

«Лера наконец-то покидает ковидарий. Состояние удовлетворительное. Отсыпаться и набираться сил. Ближайший прямой рейс домой 12 февраля», — отметил Аверьянов.

30 января стало известно, что Васнецова сдала положительный тест на коронавирус. Спортсменка находилась на карантине и пропустила Олимпиаду. Сборная России заменила Васнецову на Евгению Буртасову, которая сегодня приняла участие в индивидуальной гонке и заняла 77-е место.

Валерия Васнецова
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