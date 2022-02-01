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«Жестко и ужасно». Кристина Резцова отреагировала на коронавирус у Васнецовой

Кристина Резцова высказалась о коронавирусе у Валерии Васнецовой на Олимпиаде-2022
Владимир Иванов
Обозреватель
Кристина Резцова.
Фото Global Look Press

Лидер женской сборной России по биатлону Кристина Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвала обидной новостью выявленный коронавирус у Валерии Васнецовой.

— Очень обидно, — отреагировала Резцова. — Они мучительно долго пробивались сюда, уже это выбивало из равновесия. Но когда ты через все прорываешься, добираешься до Олимпийской деревни и уже перед стартом получаешь такие новости — это очень жестко и ужасно. И для всей команды — это сразу удар. Когда такое случается с кем-то из персонала — тоже плохо, но не настолько. Вот доктора у нас изолировали. Справляемся. Всех можно заменить, но спортсмена — не получится.

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 — По поводу получения QR-кода, из-за которого Васнецова прилетела на два дня позже: заполнить анкету реально сложно?

— Я с первой попытки все сделала. Нам и доктор помогал, если что-то было непонятно. Там же все на английском.

 — Как могло получиться, что часть команды справилась, а часть — нет?

 — Мы заполняли все уже в автобусе. Кому-то один человек помогал, который уже заполнил, кому-то другой. И, как я поняла, на вопрос: «Болели ли вы когда-то ковидом?» девочки ответили положительно. Но при этом справок и обоснований у них нет. А система уже не давала им все переделать.

Кристина Резцова. «Зачем нагнетать? Тут и без этого такое творится...» Резцова — о пропущенной тренировке и атмосфере на Играх

Олимпиада
Коронавирус
Валерия Васнецова
Кристина Резцова
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