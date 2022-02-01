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Сегодня, 13:48

Васильев: «Турнир по биатлону на Олимпиаде рискует превратиться в лотерею»

Дмитрий Васильев недоволен трассой Национального центра биатлона в Чжанцзякоу
Виктория Кравченко

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что олимпийская трасса Национального центра биатлона в Чжанцзякоу станет испытанием для всех спортсменов.

«Китайцы построили совершенно новое стрельбище, новые трассы. Не знаю, как сказать помягче — в полях. Никакого леса, никакого заграждения ветра и так далее. Вот я сейчас с тренерами разговариваю, и они мне рассказывают: «Тут такие ветра, как будут стрелять — непонятно». То есть фактически Олимпиада превращается в лотерею.

Более того, снега в этом месте практически никогда не бывает, трассу надули искусственными пушками, поэтому когда идет ветер — песок сыплется с боков. Трасса вся засыпана песком, ветер на стрельбище. В этом смысле спортсменам предстоит такое испытание, что я им не позавидую», — цитирует Васильева ТАСС.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

 
Олимпиада
Дмитрий Васильев (биатлон)
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