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«Все друг от друга шарахаются». Кристина Резцова — об атмосфере в Олимпийской деревне

Российская биатлонистка Резцова рассказала об атмосфере в Олимпийской деревне в Пекине
Владимир Иванов
Обозреватель
Национальный биатлонный центр в Китае.

Лидер женской сборной России по биатлону Кристина Резцова рассказала корреспонденту «СЭ» об атмосфере в Олимпийской деревне Пекина перед Играми-2022. По словам спортсменки, все атлеты суперосторожны и практически не общаются друг с другом.

— Хожу только в столовую и на тренировки. Стараюсь вообще ни с кем не общаться. Да я не одна такая. Тут все друг от друга шарахаются.

— На тренировках тоже дистанцируетесь?

— Ну, вот в зале каждый тренажер отделен от другого пленкой. Как столы в столовой. То есть ты попадаешь в отдельную кабинку. Только выходишь — ее дезинфицируют. Даже при этом все занимаются в масках, хоть это и отвратительно.

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— Мы виделись в Рупольдинге, и там вы рассуждали о ковиде философски: «Будет так будет. Что сделаешь? Никто не застрахован». Сейчас, кажется, у вас появилось чувство опасности?

— Не то чтобы чувство опасности... Просто ставки начинают расти. И с каждым днем все сильнее. Постоянно видишь народ, который заболевает, и на этом Олимпиада для них заканчивается. Доходит до паранойи. Вот я уже маску меняю каждые пару часов. А в Европе неделю могла в одной ходить!

Сейчас ручки дверной касаюсь — сразу к дезинфектору. Понимаю, что даже это не дает гарантий, но по крайней мере надо сделать все от тебя зависящее. Чтобы хотя бы к себе потом вопросов не было.

Кристина Резцова. «Зачем нагнетать? Тут и без этого такое творится...» Резцова — о пропущенной тренировке и атмосфере на Играх

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Кристина Резцова
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