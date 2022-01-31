Резцова: «Думаю, на результаты Буртасовой будет влиять накопленная усталость. Васнецовой здоровья!»
Резцова отреагировала на возможную замену биатлонистки Васнецовой на Буртасову в олимпийской сборной
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на возможную замену биатлонистки Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в олимпийской сборной на Игры-2022 в Пекине.
«Тут некого осуждать. Так просто случилось. Васнецовой здоровья, конечно. Буртасова выступала на чемпионате Европы? Я думаю, что на ее результаты может повлиять накопленная усталость. Остальным спортсменам, наверное, будет полегче», — сказала Резцова «СЭ».
В состав женской сборной России по биатлону на Игры-2022 вошли Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасные: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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