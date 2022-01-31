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Резцова: «Думаю, на результаты Буртасовой будет влиять накопленная усталость. Васнецовой здоровья!»

Резцова отреагировала на возможную замену биатлонистки Васнецовой на Буртасову в олимпийской сборной
Артем Бухаев
Корреспондент
Евгения Буртасова.
Фото Global Look Press

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на возможную замену биатлонистки Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в олимпийской сборной на Игры-2022 в Пекине.

«Тут некого осуждать. Так просто случилось. Васнецовой здоровья, конечно. Буртасова выступала на чемпионате Европы? Я думаю, что на ее результаты может повлиять накопленная усталость. Остальным спортсменам, наверное, будет полегче», — сказала Резцова «СЭ».

В состав женской сборной России по биатлону на Игры-2022 вошли Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасные: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Биатлон
Сборная России по биатлону
Анфиса Резцова
Валерия Васнецова
Евгения Буртасова (Павлова)
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