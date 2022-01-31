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Сегодня, 11:52

Биатлонистка Буртасова может отправиться на Олимпиаду 2 или 5 февраля

Стало известно, когда биатлонистка Буртасова может отправиться на Олимпиаду
Виктория Кравченко

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, когда Евгения Буртасова сможет вылететь в Пекин на Олимпиаду.

«Ей оформляют документы, этим занимается Олимпийский комитет России. Мое дело — сказать кто. Когда она может прилететь? Есть рейсы 2 и 5 февраля. Документов надо заполнить много, но этим вопросом занимаются», — цитирует Шашилова ТАСС.

СБР и ОКР в воскресенье подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой из-за коронавируса на Евгению Буртасову в составе женской сборной России по биатлону.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне будут разыграны 5 февраля в смешанной эстафете.

Источник: https://tass.ru/sport/13570487
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Валерия Васнецова
Евгения Буртасова (Павлова)
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