Тренер сборной России по биатлону Шашилов высоко оценил качество олимпийского стадиона
Шашилов высказался о качестве олимпийского стадиона в Пекине
Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов оценил готовность национального центра биатлона в Чжанцзякоу, который будет принимать Игры.
«Хорошая трасса, хороший стадион. Ветрено, но в остальном — все здорово, китайцы молодцы. Комплекс изумительный, на высоком уровне», — цитирует Шашилова ТАСС.
Олимпийские игры будут открыты 4 февраля, первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день — в смешанной эстафете.
Источник: https://tass.ru/sport/13570661
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