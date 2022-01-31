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Сегодня, 12:10

Тренер сборной России по биатлону Шашилов высоко оценил качество олимпийского стадиона

Шашилов высказался о качестве олимпийского стадиона в Пекине
Виктория Кравченко

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов оценил готовность национального центра биатлона в Чжанцзякоу, который будет принимать Игры.

«Хорошая трасса, хороший стадион. Ветрено, но в остальном — все здорово, китайцы молодцы. Комплекс изумительный, на высоком уровне», — цитирует Шашилова ТАСС.

Олимпийские игры будут открыты 4 февраля, первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день — в смешанной эстафете.

Источник: https://tass.ru/sport/13570661
Олимпиада
Сборная России по биатлону
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