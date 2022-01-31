Тренер сборной России по биатлону Шашилов высоко оценил качество олимпийского стадиона

Шашилов высказался о качестве олимпийского стадиона в Пекине

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов оценил готовность национального центра биатлона в Чжанцзякоу, который будет принимать Игры.

«Хорошая трасса, хороший стадион. Ветрено, но в остальном — все здорово, китайцы молодцы. Комплекс изумительный, на высоком уровне», — цитирует Шашилова ТАСС.