Российская горнолыжница Плешкова занимает 14-е место после скоростного спуска в суперкомбинации на Олимпиаде

Российская горнолыжница Юлия Плешкова занимает 14-е место после скоростного спуска в суперкомбинации на Олимпиаде в Пекине.

Лидером является австрийка Кристина Шайер, вторую строчку занимает Эстер Ледецка из Чехии, на третьем месте — еще одна представительница Австрии Рамона Зибенхофер.

Сегодня, 17 февраля в 9.00 (мск) начнутся попытки спортсменок в слаломе. По сумме выступлений в скоростном спуске и слаломе будут разыграны медали в суперкомбинации.

Горные лыжи

Яньцин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Суперкомбинация

Скоростной спуск

1. Кристина Шайер (Австрия) — 1.32,42

2. Эстер Ледецка (Чехия) — 1.32,43

3. Рамона Зибенхофер (Австрия) — 1.32,56

4. Романа Мирадоли (Франция) — 1.32,95

5. Микаела Шиффрин (США) — 1.32,98

6. Маруша Ферк (Словения) — 1.33,07

7. Кили Кэшман (США) — 1.33,09

8. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.33,12

9. Николь Делаго (Италия) — 1.33,12

10. Приска Нуфер (Швейцария) — 1.33,15

14. Юлия Плешкова (Россия) — 1.33,54