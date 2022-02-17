Российская горнолыжница Плешкова занимает 14-е место после скоростного спуска в суперкомбинации на Олимпиаде
Российская горнолыжница Юлия Плешкова занимает 14-е место после скоростного спуска в суперкомбинации на Олимпиаде в Пекине.
Лидером является австрийка Кристина Шайер, вторую строчку занимает Эстер Ледецка из Чехии, на третьем месте — еще одна представительница Австрии Рамона Зибенхофер.
Сегодня, 17 февраля в 9.00 (мск) начнутся попытки спортсменок в слаломе. По сумме выступлений в скоростном спуске и слаломе будут разыграны медали в суперкомбинации.
Горные лыжи
Яньцин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Суперкомбинация
Скоростной спуск
1. Кристина Шайер (Австрия) — 1.32,42
2. Эстер Ледецка (Чехия) — 1.32,43
3. Рамона Зибенхофер (Австрия) — 1.32,56
4. Романа Мирадоли (Франция) — 1.32,95
5. Микаела Шиффрин (США) — 1.32,98
6. Маруша Ферк (Словения) — 1.33,07
7. Кили Кэшман (США) — 1.33,09
8. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.33,12
9. Николь Делаго (Италия) — 1.33,12
10. Приска Нуфер (Швейцария) — 1.33,15
14. Юлия Плешкова (Россия) — 1.33,54