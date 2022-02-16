Российский горнолыжник Хорошилов занимает 10-е место после первой попытки в слаломе, Кузнецов не финишировал
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась первая попытка у мужчин в дисциплине слалом.
Первое место занимает австриец Йоханнес Штрольц с результатом 53,92 секунды. На втором месте норвежец Хенрик Кристофферсен (53,94), замыкает тройку его соотечественник Себастьян Фосс Сулевог (53,98).
Александр Хорошилов занимает десятое место с результатом 54,63 секунды, Александр Андриенко — 31-й (57,47), Иван Кузнецов не смог финишировать.
Вторая попытка пройдет сегодня, 16 февраля, и начнется в 08.45 мск.
Горные лыжи
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Слалом
1-я попытка
1. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 53,92
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 53,94
3. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) — 53,98
4. Лоик Мейяр (Швейцария) — 54,22
5. Линус Штрассер (Германия) — 54,25
6. Клеман Ноэль (Франция) — 54,30
7. Михаэль Матт (Австрия) — 54,36
8. Томмазо Сала (Италия) — 54,37
9. Альберт Попов (Болгария) — 54,62
10. Александр Хорошилов (Россия) — 54,63
31. Александр Андриенко (Россия) — 57,47
Иван Кузнецов (Россия) — не финишировал