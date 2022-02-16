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Сегодня, 07:10

Российский горнолыжник Хорошилов занимает 10-е место после первой попытки в слаломе, Кузнецов не финишировал

Сергей Разин
корреспондент

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась первая попытка у мужчин в дисциплине слалом.

Первое место занимает австриец Йоханнес Штрольц с результатом 53,92 секунды. На втором месте норвежец Хенрик Кристофферсен (53,94), замыкает тройку его соотечественник Себастьян Фосс Сулевог (53,98).

Александр Хорошилов занимает десятое место с результатом 54,63 секунды, Александр Андриенко — 31-й (57,47), Иван Кузнецов не смог финишировать.

Вторая попытка пройдет сегодня, 16 февраля, и начнется в 08.45 мск.

Горные лыжи

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Слалом

1-я попытка

1. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 53,92

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 53,94

3. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) — 53,98

4. Лоик Мейяр (Швейцария) — 54,22

5. Линус Штрассер (Германия) — 54,25

6. Клеман Ноэль (Франция) — 54,30

7. Михаэль Матт (Австрия) — 54,36

8. Томмазо Сала (Италия) — 54,37

9. Альберт Попов (Болгария) — 54,62

10. Александр Хорошилов (Россия) — 54,63

31. Александр Андриенко (Россия) — 57,47

Иван Кузнецов (Россия) — не финишировал

Олимпиада
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