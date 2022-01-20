Россия в Пекине-2022: 203 спортсмена и 15 медалей без нас

На ближайшей зимней Олимпиаде у нас будет на , чем четыре года назад в Пхенчхане. три десятка участников больше

Сегодня Олимпийский комитет России в общих чертах утвердил заявку нашей команды на Игры-2022 в Пекин. Еще остаются неясности в хоккейном составе, и не до конца урегулирован вопрос с квотами во фристайле. Возможны замены по состоянию здоровья из-за тестов на ковид. Но в целом контуры команды понятны.

В расширенной заявке ОКР 217 спортсменов из всех 15 видов спорта. Но к 24 января их число снизится до 203 — такое количество квот у нашей команды на данный момент. Для сравнения: четыре года назад на фоне всех санкций мы повезли в Пхенчхан 168 «зимников». Нынешняя заявка точно не будет самой большой среди всех стран — например, США планируют выставить на Игры не менее 217 человек. Все эти цифры в ближайшее время будут уточняться.

Напомню, что сейчас команда ОКР претендует в Пекине на 30 медалей и на третье место в общем зачете. Всего на Играх-2022 будет разыграно 109 комплектов наград. К сожалению, мы выступим далеко не во всех дисциплинах. Ожидается, что 15 медальных розыгрышей пройдут без нашего участия. Мы не квалифицировались в дабл-микст в керлинге, в хафпайпе в сноуборде и фристайле, в слоупстайле и биг-эйре — в женском сноуборде и мужском фристайле, в командных соревнованиях двоеборцев и горнолыжников. Также в горных лыжах мы сможем заявиться только в 4 личных дисциплины из 10. В общем, наши слабые места понятны и прогнозируемы, и расширение олимпийской программы снова, увы, не в нашу пользу.

Тем не менее у нас большая команда, и многие из наших олимпийцев точно не будут в Пекине статистами. Самая большая делегация у России в хоккее, где объединенными усилиями мужчин и женщин мы выставим 46 спортсменов — почти четверть всей объединенной заявки. Награды нам может принести практически любой вид спорта. Хотя наименьшая надежда здесь на прыжки с трамплина, лыжное двоеборье и горнолыжный спорт, где у нас нет ни одного спортсмена, входящего в мировой топ. Тяжело придется и в некоторых дисциплинах сноуборда и фристайла. Тем не менее олимпийский принцип никто не отменял, и это просто несправедливо — заведомо записывать кого-то из наших спортсменов в «туристы».

Россия в Пекине-2022.

Прогноз журналистов «СЭ» на основе анализа всех видов олимпийской программы.

Предварительная заявка сборной ОКР

Фигурное катание (18)

Танцы. Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Александра Степанова, Иван Букин, Диана Дэвис, Глеб Смолкин. Запасные — Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Аннабель Морозов, Андрей Багин, Елизавета Шанаева, Девид Нарижный.

Пары. Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский. Запасные — Дарья Павлюченко, Денис Ходыкин, Юлия Артемьева, Михаил Назарычев.

Женщины. Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запасные — Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины. Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда. Запасные — Евгений Семененко, Петр Гуменник.

Санный спорт (10)

Женщины. Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова.

Мужчины. Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич.

Мужские двойки. Александр Денисьев, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Юрий Прохоров.

Бобслей (12)

Женщины. Надежда Сергеева, Анастасия Макарова, Юлия Беломестных, Елена Мамедова. Запасная — Юлия Егошенко.

Мужчины. Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов, Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин.

Скелетон (6)

Женщины. Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова.

Мужчины. Александр Третьяков, Никита Трегубов, Владислав Семенов.

Биатлон (10)

Женщины. Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.

Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков. Запасные — Антон Бабиков, Александр Поварницын.

Лыжные гонки (16)

Женщины. Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак.

Мужчины. Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Конькобежный спорт (16)

Женщины. Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева.

Мужчины. Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов.

Шорт-трек (10)

Мужчины. Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Владимир Балбеков.

Женщины. Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.

Сноуборд (14)

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Игорь Слуев, Вик Уайлд.

Мужчины. Биг-эйр / слоупстайл. Владислав Хадарин.

Женщины. Сноубордкросс. Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль, Александра Паршина.

Мужчины. Сноубордкросс. Даниил Донских.

Женщины. Параллельный гигантский слалом. София Надыршина, Полина Смоленцова, Милена Быкова, Наталья Соболева.

Фристайл (20)

Состав должен быть официально объявлен 21 января. Национальная федерация ждет дополнительные квоты в связи с тем, что российские спортсмены не попали на отборочные этапы Кубка мира в США и Канаде из-за отсутствия прививок признанными ВОЗ вакцинами.

Далее — кандидаты в нашу команду.

Мужчины. Акробатика (3). Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин.

Женщины. Акробатика (3). Есения Пантюхова, Анастасия Прыткова, Любовь Никитина.

Женщины. Ски-кросс (4). Екатерина Мальцева, Елизавета Понкратова, Наталья Шерина, Мария Доброва.

Мужчины. Ски-кросс (2). Сергей Ридзик, Игорь Омелин.

Могул. Женщины (3). Анастасия Смирнова, Полина Чудинова, Анастасия Первушина.

Могул. Мужчины (2). Никита Андреев, Никита Новицкий.

Женщины. Хафпайп (1). Валерия Демидова.

Женщины. Биг-эйр / слоупстайл (2). Анастасия Таталина, Ксения Орлова.

Хоккей (46)

23 января расширенная заявка должна быть сокращена до 25 хоккеистов. Далее — кандидаты в нашу команду из расширенной заявки.

Женщины:

Вратари. Валерия Меркушева, Мария Сорокина, Диана Фархутдинова, Дарья Гредзен.

Защитники: Мария Баталова, Мария Печникова, Анна Шибанова, Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Юлия Смирнова, Ангелина Гончаренко, Елена Проворова, Екатерина Данилова, Нина Пирогова, Анна Савонина.

Нападающие: Дарья Белоглазова, Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова, Кристи Шашкина, Людмила Белякова, Елена Дергачева, Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Алена Старовойтова, Ландыш Фаляхова, Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, Оксана Митрофанова, Вероника Коржакова, Полина Лучникова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина.

Мужчины:

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов, Тимур Билялов, Иван Федотов, Дмитрий Шугаев.

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин, Вячеслав Войнов, Александр Елесин, Артем Минулин, Егор Яковлев, Шакир Мухамадуллин, Даниил Пыленков, Никита Нестеров, Сергей Телегин, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов.

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Станислав Галиев, Вадим Шипачев, Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Александр Кадейкин, Артем Анисимов, Артур Каюмов, Владимир Ткачев, Андрей Чибисов.

Керлинг (10)

Женщин. Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова.

Мужчины. Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Даниил Горячев.

Прыжки на лыжах с трамплина (8)

Женщины. Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова, Ирма Махиня.

Мужчины. Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков.

Лыжное двоеборье (3)

Мужчины. Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.

Горнолыжный спорт (4)

Официально участники ОИ-2022 не объявлены. Далее — кандидаты в нашу команду.

Женщины: Юлия Плешкова.

Мужчины: Александр Хорошилов, Александр Андриенко, Иван Кузнецов.