Как человек в черном решил судьбу олимпийского золота. Мистическая история из прошлого

Самый громкий скандал зимней Олимпиады-1968, который принес победу триумфатору этих Игр Жан-Клоду Килли.

17 февраля 1968 года было не лучшим днем для проведения соревнований по горнолыжному спорту. Шанрус, где проходил турнир Олимпиады в Гренобле, окутал густой туман. На этот день был назначен финал мужского слалома. Днем ранее состоялась квалификация, где определись участники решающей попытки. Все были уверены, что в таких условиях проводить финал нельзя. Сами спортсмены признавались, что они видят не более двух ворот. За перенос выступало и телевидение. Руководитель телеканала ABC Sports (потратившего 4 миллиона долларов на освещение Игр) американец Рун Арледж и его коллеги убеждали организаторов в том, что 300 миллионов зрителей по всему миру вместо важнейшей гонки увидят нечто такое, что с тем же успехом можно было бы смотреть на настроечную таблицу — разница будет небольшая. Для тех, кто забыл: выглядит она примерно так.

Настроечная таблица. Wikipedia

Однако, вопреки желанию спортсменов, телевизионщиков, да и зрителей тоже (какой болельщик захочет смотреть соревнование, где практически ничего не видно), было решено, что все пройдет по графику. Правительство Франции и власти Гренобля, которые были обеспокоены проблемами с посещаемостью олимпийского турнира, делали большую ставку на прыжки с трамплина. На следующий день должны были соревноваться на 90-метровом трамплине, и организаторы не хотели переносить горные лыжи, опасаясь, что произойдет конфликт интересов и арена, где будут соревноваться прыгуны, получит меньшую зрительскую аудиторию, чем могла бы. Вопреки всем разумным аргументам в пользу переноса было принято другое решение. Кстати, 18 февраля сенсационную победу одержал советский прыгун Владимир Белоусов. Об этой истории «СЭ» уже рассказывал.

Но это было завтра. А сегодня горнолыжникам предстояло бороться не только с соперниками, но и с погодой. На видеохронике вы можете убедиться, насколько густым был туман и как непросто было что-то увидеть.

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Гонка

Итак, начался финал. Зрелище было довольно забавным. Участники один за одним пересекали финишную линию. Все это сопровождалось редкими и неуверенными аплодисментами с трибун, поскольку зрители мало что видели. Француз Жан-Клод Килли, который уже успел завоевать два золота на этих Играх, стремился к третьему. Он стартовал 15-м в первой попытке, показал лучшее время на тот момент и отпраздновал свой промежуточный успех, подняв руки вверх после финиша. Результат в 49,37 секунды так никто и не смог превзойти, и ко второй попытке Килли подходил в качестве лидера и главного фаворита. Но в такую погоду загадывать было ничего нельзя — случиться могло что угодно.

Карл Шранц. Фото Global Look Press

Во второй попытке Килли стартовал первым на свежеподготовленной трассе и рассчитывал только на золото. Но вскоре его опередил норвежец Хокон Мюэн. После финиша Мюэн уклончиво отвечал на вопрос о том, прошел ли он все ворота. И не зря — оказалось, что он этого не сделал, и вместо золота он получил дисквалификацию. А потом австриец Карл Шранц, который сошел с дистанции, спустился вниз и объяснил свой сход. Он сказал, что ему помешал некий человек в черном, который вынырнул из тумана на трассе возле 21-х ворот. Подтвердили его слова тренер сборной СССР Юрий Кабин, стоявший неподалеку, делегат от Югославии и представитель сборной ГДР. Хотя сам по себе факт появления постороннего на горнолыжной трассе — настоящая дичь. Это смертельно опасно и для нарушителя, и для спортсменов. Тем не менее организаторы дали австрийцу проехать трассу еще раз. Австриец показал лучшее время и стал олимпийским чемпионом, как тогда казалось. Он успел дать интервью как победитель. «Вы всегда ожидаете такой победы, если работаете так же упорно, как я», — сказал Шранц.

Но он еще не знал, что чемпионом ему оставаться недолго. Пересмотрев запись первой попытки, судьи увидели, что Карл пропустил двое ворот — 18-е и 19-е. К слову, эти же ворота пропустил и Мюэн. Возражения Шранца, что ошибку он допустил именно потому, что на трассе появился посторонний «черный человек», успеха не возымели. Трое судей из четырех проголосовали за его дисквалификацию, и австрийский горнолыжник остался вовсе без медалей, а Килли получил свое третье золото и окончательно стал супергероем домашней Олимпиады. Кстати, четвертый судья, представитель Великобритании, предлагал наградить золотом и Килли, и Шранца, но поддержки не получил.

Жан-Клод Килли. Фото Global Look Press

Человек в черном

Кем же был тот самый таинственный человек в черном, чье внезапное появление на трассе решило судьбу олимпийского золота? Французский военный, простой зритель, судья (этой версии придерживается официальный сайт МОК) или другое официальное лицо соревнований, полицейский — пресса выдвигала различные варианты. Но какой из них правильный — мы не знаем до сих пор. Ни личность того, чье появление на трассе смутило Шранца, ни его род деятельности установить так и не удалось. Видимо, это навсегда останется тайной. А учитывая, что образ «черного человека» очень распространен в литературе, история вообще приобретала мистический оттенок.

Австрийская сторона, понятное дело, вердиктом была недовольна. Они считали, что французы под завесой тумана специально выпустили на трассу постороннего, чтобы тот помешал конкуренту проехать и таким образом обеспечил Килли золото. Французы же в своих высказываниях намекали, что черный силуэт в тумане — просто выдумка соперников, которые хотели нечестным путем получить шанс на чемпионство. Скандал со Шранцем положил начало напряженным отношениям между австрийской и французской горнолыжными командами, с тех пор между ними произошло немало конфликтов.

Карл Шранц. Фото Global Look Press

Сам Килли уверен, что он победил абсолютно честно.

«Я проехал две отличные попытки и выиграл, — отметил он. — Для меня этого было достаточно. Поэтому для меня до сих пор не существует вопроса, смог бы выиграть Шранц, если бы ему дали возможность повторного старта. Раздражала лишь реакция австрийской общественности, которая виновником неудачи своего спортсмена назвала меня. Австрийцы устроили скандал. Думаю, в посольстве Франции в Вене разбили окна».

Другое мнение было у австрийского спортсмена. Он заявил, что его золотая медаль находится в Валь-д'Изере — горнолыжном курорте, неподалеку от которого живет его французский конкурент. То есть дал понять, что Килли забрал награду, которая по праву должна принадлежать ему.

«Когда он в первый раз сказал, что его золотая медаль находится Валь-д'Изере, я отправил ему письмо: «Слушай, Карли, если тебе нужна эта медаль, то я охотно одолжу тебе ее, — рассказывал Килли. — Я пришлю тебе ее, ты можешь держать ее у себя столько, сколько захочешь, я одолжу. Но она моя».

Жан-Клод Килли. Фото Global Look Press

Карл Шранц — одна из главных легенд горнолыжного спорта, обладатель кучи наград, включая три титула чемпиона мира и две победы в общем зачете Кубка мира. Но выиграть олимпийское золото ему так и не удалось. В 1964 он стал серебряным призером Игр в Инсбруке, и это была первая и единственная олимпийская медаль. Остается только гадать, как бы сложился тот слалом в тумане, если бы не таинственный человек в черном. И это еще одна тайна на века.