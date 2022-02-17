Швейцарская горнолыжница Гизин стала двукратной олимпийской чемпионкой в суперкомбинации, россиянка Плешкова стала 10-й
Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин завоевала золото в суперкомбинации на Олимпиаде в Пекине.
Спортсменка показала лучший результат по итогам скоростного спуска и слалома.
Серебряным призером стала соотечественница Гизин, Венди Хольденер. Бронза — у итальянки Федерики Бриньоне.
Гизин стала двукратной олимпийской чемпионкой. Первое олимпийское золото она также завоевала в суперкомбинации на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
Россиянка Юлия Плешкова заняла десятое место по итогам соревнований.
Горные лыжи
Яньцин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Суперкомбинация
Слалом
1. Мишель Гизин (Швейцария) — 2.25,67
2. Венди Хольденер (Швейцария) — 2.26,72
3. Федерика Бриньоне (Италия) — 2.27,52
4. Эстер Ледецка (Чехия) — 2.28,32
5. Катарина Хубер (Австрия) — 2.28,80
6. Кристина Шайер (Австрия) — 2.29,25
7. Рамона Зибенхофер (Австрия) — 2.29,69
8. Лора Гоше (Франция) — 2.30,04
9. Маруша Ферк (Словения) — 2.30,12
10. Юлия Плешкова (Россия) — 2.30,70