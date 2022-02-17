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Сегодня, 09:48

Швейцарская горнолыжница Гизин стала двукратной олимпийской чемпионкой в суперкомбинации, россиянка Плешкова стала 10-й

Швейцарская горнолыжница Гизин стала двукратной олимпийской чемпионкой в суперкомбинации
Иван Торопцев
Корреспондент

Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин завоевала золото в суперкомбинации на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка показала лучший результат по итогам скоростного спуска и слалома.

Серебряным призером стала соотечественница Гизин, Венди Хольденер. Бронза — у итальянки Федерики Бриньоне.

Гизин стала двукратной олимпийской чемпионкой. Первое олимпийское золото она также завоевала в суперкомбинации на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Россиянка Юлия Плешкова заняла десятое место по итогам соревнований.

Горные лыжи

Яньцин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Суперкомбинация

Слалом

1. Мишель Гизин (Швейцария) — 2.25,67

2. Венди Хольденер (Швейцария) — 2.26,72

3. Федерика Бриньоне (Италия) — 2.27,52

4. Эстер Ледецка (Чехия) — 2.28,32

5. Катарина Хубер (Австрия) — 2.28,80

6. Кристина Шайер (Австрия) — 2.29,25

7. Рамона Зибенхофер (Австрия) — 2.29,69

8. Лора Гоше (Франция) — 2.30,04

9. Маруша Ферк (Словения) — 2.30,12

10. Юлия Плешкова (Россия) — 2.30,70

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