Французский горнолыжник Ноэль завоевал золото в слаломе на Олимпиаде в Пекине
Француз Клеман Ноэль завоевал золото в слаломе на Олимпиаде в Пекине.
24-летний спортсмен показал лучшее время по итогам двух попыток.
Серебряным призером стал австриец Йоханнес Штрольц, бронза — у норвежца Себастьяна Фосс Сулевога.
Лучшим из россиян стал Александр Хорошилов, который занял 10-е место.
Горные лыжи
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Слалом
2-я попытка
1. Клеман Ноэль (Франция) — 1.44,09 (54,30 + 49,79)
2. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 1.44,70 (53,92 + 50,78)
3. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) — 1.44,79 (53,98 + 50,81)
4. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.44,88 (53,94 + 50,94)
5. Лоик Мейяр (Швейцария) — 1.44,89 (54,22 + 50,67)
6. Даниэль Юле (Швейцария) — 1.44,95 (55,06 + 49,89)
7. Линус Штрассер (Германия) — 1.45,02 (54,25 + 50,77)
8. Джулиано Раццоли (Италия) — 1.45,05 (54,79 + 50,26)
9. Альберт Попов (Болгария) — 1.45,15 (54,62 + 50,53)
10. Александр Хорошилов (Россия) — 1.45,17 (54,63 + 50,54)