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Сегодня, 09:43

Французский горнолыжник Ноэль завоевал золото в слаломе на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Француз Клеман Ноэль завоевал золото в слаломе на Олимпиаде в Пекине.

24-летний спортсмен показал лучшее время по итогам двух попыток.

Серебряным призером стал австриец Йоханнес Штрольц, бронза — у норвежца Себастьяна Фосс Сулевога.

Лучшим из россиян стал Александр Хорошилов, который занял 10-е место.

Горные лыжи

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Слалом

2-я попытка

1. Клеман Ноэль (Франция) — 1.44,09 (54,30 + 49,79)

2. Йоханнес Штрольц (Австрия) — 1.44,70 (53,92 + 50,78)

3. Себастьян Фосс Сулевог (Норвегия) — 1.44,79 (53,98 + 50,81)

4. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.44,88 (53,94 + 50,94)

5. Лоик Мейяр (Швейцария) — 1.44,89 (54,22 + 50,67)

6. Даниэль Юле (Швейцария) — 1.44,95 (55,06 + 49,89)

7. Линус Штрассер (Германия) — 1.45,02 (54,25 + 50,77)

8. Джулиано Раццоли (Италия) — 1.45,05 (54,79 + 50,26)

9. Альберт Попов (Болгария) — 1.45,15 (54,62 + 50,53)

10. Александр Хорошилов (Россия) — 1.45,17 (54,63 + 50,54)

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