Сборная Австрии завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в параллельном слаломе
На Олимпиаде-2022 завершились командные соревнования в параллельном слаломе.
Золотую медаль завоевала сборная Австрии, которая в финале победила Германию по времени. Бронзу завоевали норвежские горнолыжники, которые оказались сильнее США.
Российская команда завершила выступление на стадии 1/8 финала.
Олимпийские игры-2022
Горные лыжи. Командные соревнования
Большой финал
Австрия — Германия — 2:2
Победа Австрии по времени
Малый финал
Норвегия — США — 2:2
Победа Норвегии по времени
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