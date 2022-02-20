Сборная Австрии завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в параллельном слаломе

На Олимпиаде-2022 завершились командные соревнования в параллельном слаломе.

Золотую медаль завоевала сборная Австрии, которая в финале победила Германию по времени. Бронзу завоевали норвежские горнолыжники, которые оказались сильнее США.

Российская команда завершила выступление на стадии 1/8 финала.

Олимпийские игры-2022

Горные лыжи. Командные соревнования

Большой финал

Австрия — Германия — 2:2

Победа Австрии по времени

Малый финал

Норвегия — США — 2:2

Победа Норвегии по времени