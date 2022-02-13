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Сегодня, 06:30

Российские горнолыжники не смогли финишировать в первой попытке в гигантском слаломе на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Российские горнолыжники Александр Андриенко и Иван Кузнецов не смогли финишировать в первой попытке в гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине.

Лидером по итогам первой попытки является швейцарец Марко Одерматт. Второе место занимает австриец Штефан Бреннштайнер, уступивший Одерматту 0,04 секунды. На третьей строчке — Матье Февр из Франции, проигравший лидеру 0,08 секунды.

Вторая попытка состоится сегодня, 13 февраля. Начало запланировано на 8.45 (мск).

Олимпиада-2022: 13&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: эстафета лыжников и гонки преследования в биатлоне. Онлайн-трансляция 13 февраля

Олимпиада
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