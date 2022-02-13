Российские горнолыжники не смогли финишировать в первой попытке в гигантском слаломе на Олимпиаде

Российские горнолыжники Александр Андриенко и Иван Кузнецов не смогли финишировать в первой попытке в гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине.

Лидером по итогам первой попытки является швейцарец Марко Одерматт. Второе место занимает австриец Штефан Бреннштайнер, уступивший Одерматту 0,04 секунды. На третьей строчке — Матье Февр из Франции, проигравший лидеру 0,08 секунды.

Вторая попытка состоится сегодня, 13 февраля. Начало запланировано на 8.45 (мск).