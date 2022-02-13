Швейцарец Одерматт завоевал золото в гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине
Швейцарец Марко Одерматт завоевал золото в гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине.
Спортсмен показал лучшее время по итогам двух попыток. Серебряным призером стал словенец Жан Кранец, бронза — у француза Матье Фэвра.
Россияне Александр Андриенко и Иван Кузнецов не смогли финишировать в первой попытке и не участвовали во второй.
Сборная Швейцарии завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, также на счету команды 5 бронзовых наград на соревнованиях в Китае.
Горные лыжи
Яньцин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Гигантский слалом
2-я попытка
1. Марко Одерматт (Швейцария) — 2.09,35
2. Жан Кранец (Словения) — 2.09,54
3. Матье Фэвр (Франция) — 2.10,69
4. Ривер Радамус (США) — 2.10,95
5. Тибо Фавро (Франция) — 2.11,04
5. Алексис Пентюро (Франция) — 2.11,04
7. Джино Кавицель (Швейцария) — 2.11,20
8. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 2.11,25
9. Йоан Верду (Андорра) — 2.11,28
10. Филип Зубчич (Хорватия) — 2.12,09