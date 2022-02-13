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Сегодня, 11:08

Швейцарец Одерматт завоевал золото в гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Швейцарец Марко Одерматт завоевал золото в гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмен показал лучшее время по итогам двух попыток. Серебряным призером стал словенец Жан Кранец, бронза — у француза Матье Фэвра.

Россияне Александр Андриенко и Иван Кузнецов не смогли финишировать в первой попытке и не участвовали во второй.

Сборная Швейцарии завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, также на счету команды 5 бронзовых наград на соревнованиях в Китае.

Горные лыжи

Яньцин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Гигантский слалом

2-я попытка

1. Марко Одерматт (Швейцария) — 2.09,35

2. Жан Кранец (Словения) — 2.09,54

3. Матье Фэвр (Франция) — 2.10,69

4. Ривер Радамус (США) — 2.10,95

5. Тибо Фавро (Франция) — 2.11,04

5. Алексис Пентюро (Франция) — 2.11,04

7. Джино Кавицель (Швейцария) — 2.11,20

8. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 2.11,25

9. Йоан Верду (Андорра) — 2.11,28

10. Филип Зубчич (Хорватия) — 2.12,09

Олимпиада-2022: Александр Большунов и&nbsp;Сергей Устюгов. Олимпиада 2022: российские лыжники бегут за золотом в эстафете. Онлайн-трансляция 13 февраля

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