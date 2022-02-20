Российские горнолыжники не смогли выйти в четвертьфинал Олимпиады-2022 в параллельном слаломе
Сборная России в 1/8 финала Олимпиады-2022 в параллельном слаломе уступила Италии.
Российская команда в составе Юлии Плешковой, Ивана Кузнецова, Екатерины Ткаченко и Александра Андриенко уступили итальянцам со счетом 1:3. Только Андриенко смог выиграть свой заезд.
Таким образом, сборня России не смогла выйти в четвертьфинал параллельного слалома.
Олимпийские игры-2022
Горные лыжи. Командные соревнования
1/8 финала
Италия — Россия — 3:1
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