Российские горнолыжники не смогли выйти в четвертьфинал Олимпиады-2022 в параллельном слаломе

Сборная России в 1/8 финала Олимпиады-2022 в параллельном слаломе уступила Италии. Российская команда в составе Юлии Плешковой, Ивана Кузнецова, Екатерины Ткаченко и Александра Андриенко уступили итальянцам со счетом 1:3. Только Андриенко смог выиграть свой заезд. Таким образом, сборня России не смогла выйти в четвертьфинал параллельного слалома. Олимпийские игры-2022 Горные лыжи. Командные соревнования 1/8 финала Италия — Россия — 3:1