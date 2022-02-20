Олимпиада
Пекин-2022
Горные лыжи
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Горные лыжи

Сегодня, 04:24

Российские горнолыжники не смогли выйти в четвертьфинал Олимпиады-2022 в параллельном слаломе

Сергей Разин
корреспондент

Сборная России в 1/8 финала Олимпиады-2022 в параллельном слаломе уступила Италии.

Российская команда в составе Юлии Плешковой, Ивана Кузнецова, Екатерины Ткаченко и Александра Андриенко уступили итальянцам со счетом 1:3. Только Андриенко смог выиграть свой заезд.

Таким образом, сборня России не смогла выйти в четвертьфинал параллельного слалома.

Олимпийские игры-2022

Горные лыжи. Командные соревнования

1/8 финала

Италия — Россия — 3:1

Олимпиада
0
Читайте также
«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?
Елена Вяльбе: «Телеграммы от Путина приходят Большунову и мне на Вотсап»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Гавриков и Чинахов заключили пари с Лайне на финал Олимпиады-2022 между Россией и Финляндией
Олимпиада 2022: лыжный марафон у женщин и финал в хоккее. Онлайн-трансляция 20 февраля
Россия — Финляндия: финал Олимпиады. Онлайн-трансляция главного матча Пекина-2022
«Шансы на победу всегда 50 на 50». Плющев о финале Россия — Финляндия
Боброва: «Что сотворили сегодня пары! А вы говорите, что парное катание — неинтересный вид!»
«Не говорите мне о Буре, иначе будут сниться кошмары!» Лучший матч России с Финляндией в плей-офф Олимпиад
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Командные соревнования в параллельном слаломе перенесены на последний день Олимпиады из-за непогоды
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости