Швейцарская горнолыжница Зутер выиграла золото в скоростном спуске на Олимпиаде в Пекине

Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золото в скоростном спуске на Олимпиаде в Пекине.

Серебряным призером стала итальянка София Годжа, бронзовую медаль получила ее соотечественница Надя Делаго.

Россиянка Юлия Плешкова заняла 20-ю строчку.

Золотая медаль Зутер стала пятой для сборной Швейцарии на Олимпиаде в Пекине. Благодаря этому команда вышла на восьмое место в медальном зачете, опередив Россию (4 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых наград).