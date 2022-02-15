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Сегодня, 07:55

Швейцарская горнолыжница Зутер выиграла золото в скоростном спуске на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золото в скоростном спуске на Олимпиаде в Пекине.

Серебряным призером стала итальянка София Годжа, бронзовую медаль получила ее соотечественница Надя Делаго.

Россиянка Юлия Плешкова заняла 20-ю строчку.

Золотая медаль Зутер стала пятой для сборной Швейцарии на Олимпиаде в Пекине. Благодаря этому команда вышла на восьмое место в медальном зачете, опередив Россию (4 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых наград).

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