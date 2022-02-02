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Сегодня, 21:00

Олимпиада-2022, горные лыжи: расписание соревнований

Горнолыжники разыграют 11 золотых медалей Олимпийских игр-2022
Горные лыжи.
Фото Getty Images

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по горнолыжному спорту.

Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Анастасия Горностаева, Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко; Александр Хорошилов, Александр Андриенко, Иван Кузнецов.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпийские игры-2022. Горные лыжи (время начала — московское)

6 февраля, воскресенье

Мужчины. Скоростной спуск. 6:00

7 февраля, понедельник

Женщины. Гигантский слалом, 1-я попытка. 5:15
Женщины. Гигантский слалом, 2-я попытка. 8:45

8 февраля, вторник

Мужчины. Супергигант. 6:00

9 февраля, среда

Женщины. Слалом, 1-я попытка. 5:15
Женщины. Слалом, 2-я попытка. 8:45

10 февраля, четверг

Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск. 5:30
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом. 9:15

11 февраля, пятница

Женщины. Супергигант. 6:00

13 февраля, воскресенье

Мужчины. Гигантский слалом, 1-я попытка. 5:15
Мужчины. Гигантский слалом, 2-я попытка. 8:45

15 февраля, вторник

Женщины. Скоростной спуск. 6:00

16 февраля, среда

Мужчины. Слалом, 1-я попытка. 5:15
Мужчины. Слалом, 2-я попытка. 8:45

17 февраля, четверг

Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск. 5:30
Женщины. Суперкомбинация. Слалом. 9:00

19 февраля, суббота

Микст. Командные соревнования, 1/8 финала. 6:00
Микст. Командные соревнования, 1/4 финала. 6:47
Микст. Командные соревнования, 1/2 финала. 7:14
Микст. Командные соревнования. Малый финал. 7:37
Микст. Командные соревнования. Большой финал. 7:46

Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/alpine-skiing/
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