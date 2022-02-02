Олимпиада-2022, горные лыжи: расписание соревнований
Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по горнолыжному спорту.
Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Анастасия Горностаева, Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко; Александр Хорошилов, Александр Андриенко, Иван Кузнецов.
Олимпийские игры-2022. Горные лыжи (время начала — московское)
6 февраля, воскресенье
Мужчины. Скоростной спуск. 6:00
7 февраля, понедельник
Женщины. Гигантский слалом, 1-я попытка. 5:15
Женщины. Гигантский слалом, 2-я попытка. 8:45
8 февраля, вторник
Мужчины. Супергигант. 6:00
9 февраля, среда
Женщины. Слалом, 1-я попытка. 5:15
Женщины. Слалом, 2-я попытка. 8:45
10 февраля, четверг
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск. 5:30
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом. 9:15
11 февраля, пятница
Женщины. Супергигант. 6:00
13 февраля, воскресенье
Мужчины. Гигантский слалом, 1-я попытка. 5:15
Мужчины. Гигантский слалом, 2-я попытка. 8:45
15 февраля, вторник
Женщины. Скоростной спуск. 6:00
16 февраля, среда
Мужчины. Слалом, 1-я попытка. 5:15
Мужчины. Слалом, 2-я попытка. 8:45
17 февраля, четверг
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск. 5:30
Женщины. Суперкомбинация. Слалом. 9:00
19 февраля, суббота
Микст. Командные соревнования, 1/8 финала. 6:00
Микст. Командные соревнования, 1/4 финала. 6:47
Микст. Командные соревнования, 1/2 финала. 7:14
Микст. Командные соревнования. Малый финал. 7:37
Микст. Командные соревнования. Большой финал. 7:46