Как нашему футболу извлечь пользу от товарищеских матчей сборной. Особенно в Азии

Как самый критикуемый вид спорта в стране под санкциями успешнее других решает вопросы государственной важности.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

На прошедшей неделе Россия провела два товарищеских матча со странами Ближнего и Среднего Востока Ираном и Ираком. Для мира политического это не только спортивное событие, но и важнейший шаг налаживания международных связей. Президент РФС Александр Дюков заявил о планах провести товарищеский матч с Китаем, когда национальная сборная КНР возобновит свои встречи. И это один из примеров спортивного взаимодействия с дружественными странами, о важности которого я неоднократно высказывалась в предыдущих статьях.

Так сложилось, что главную для нас геополитическую миссию в спортивной сфере сегодня выполняет самый критикуемый вид спорта в стране. Грамотная работа РФС в условиях санкций способна реабилитировать футбольную сферу в глазах даже самых яростных критиков.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

У РФС сегодня важнейшая миссия, это стоит признать

Миссию, о которой идет речь, российскому футболу стоит осознать. В настоящее время товарищеские матчи проводятся для игровой практики, поиска возможностей международных игровых встреч в условиях санкций. Процесс сближения с дружественными странами мало осознается и не отрабатывается в полной мере. Это связано с долгим периодом обособленного существования футбола в спортивном пространстве страны.

Каждый раз, когда я защищаю право России на международные победы ради народного духа, мне приходится отвечать на один и тот же аргумент про огромные зарплаты футболистов и скандалы в российском футболе. И каждый раз я повторяю одно и то же: футбол не является показателем состояния российского спорта по нескольким причинам. Первая заключается в фактической институциональной автономии Российского футбольного союза. Если другие общероссийские общественные организации спортивного типа, являясь членами Олимпийского комитета России, интенсивно взаимодействуют с ОКР, то взаимодействие РФС кратно меньше. Вторая объясняется тем, что РФС меньше, чем остальные федерации, финансово зависит от прямой поддержки государства. Футбол — это самый коммерциализированный вид спорта не только в России, но и в мире. Эта ситуация не уникальна, на национальном уровне она воспроизводит тенденции международной спортивной сферы. Так, ФИФА более независима от МОК, чем другие международные федерации, даже достаточно крупные.

У Российского футбольного союза много спонсоров. Да, большая часть из них — это госкорпорации, но не государство напрямую. Футбол действительно может позволить себе некоторую автономию на правах главного спорта страны, но нынешнее время ставит задачу учета государственных интересов. К слову, российские футбольные болельщики, которых многие критикуют, в период СВО показали свой заслуживающий признания уровень патриотизма. Пользуясь случаем, выражаю им свое уважение.

Вместе с тем отсутствие взаимовыгодной коммуникации РФС с Минспорта и ОКР — это обстоятельство, которое делает футбольную сферу не ориентированной на защиту государственных ценностей, на прямую склейку проводимых мероприятий с поддержкой патриотизма, выстраиванием связей со странами команд — участниц товарищеских матчей. Футбол в нашей стране имеет колоссальный потенциал одухотворения населения, однако использует его гораздо меньше, чем, например, хоккей или фигурное катание.

Матчи с восточными странами — в интересах России

Колоссальный вред усилиям РФС наносит снобизм, присутствующий в словах журналистов, спортивных функционеров, экспертов и псевдоэкспертов по поводу того, что матчи с восточными странами не уровень России. «СЭ» привел статистику последних игр со сборными Центральной Азии. Последний раз до победы над Ираком наша национальная команда побеждала в матче с Киргизией в сентябре 2022 года, после этого было две нулевых ничьи с командами Таджикистана и Узбекистана, ничья 1:1 с командой Ирана.

Не вижу в этих показателях даже малейшего права на снобизм. Но суть даже не в игровой статистике, а в том, что пренебрежительные высказывания об уровне противников нивелируют ту самую спортивно-дипломатическую миссию, которую может выполнять российский футбол в условиях санкций.

Когда представитель одного из российских клубов, находящихся на дне турнирной таблицы, на голубом глазу заявляет о том, что «будущее участие России в чемпионате Центральной Азии — это возможность принести отсталым народам цивилизацию, облагородить их и научить играть в футбол», это просто диверсия. И дело не только в том, что страны Центральной Азии после слов таких «экспертов» могут отказать нам в товарищеских матчах, но и в том, что каждая страна имеет членство в международных организациях. Каждая страна — это позиция «за» или «против» во время голосования о судьбе российских спортсменов и условиях их возвращения. Пока в рамках спортивной дипломатии одни наши организации ведут работу по предварительному получению голосов за возвращение России на международные старты на самых выгодных условиях, некоторые «эксперты» просто разбивают в пух и прах уважение к нам, лишают нас поддержки. Это снова свидетельствует об их заинтересованности в изоляции российского спорта, которая похожа на отработку заказа наших самых злостных оппонентов.

Успешные советско-китайские отношения, которые до сих пор приносят свои плоды, связаны именно с тем, что когда-то СССР отказался от снисходительного отношения к только что образованной Китайской Народной Республике. А мы сегодня, играя матчи без единого забитого гола, стремимся назначить себя цивилизационными лидерами, несущими настоящий футбол отсталым народам. Радует, что РФС не позволяет себе таких высказываний.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Товарищеские матчи должны обрастать программой сопутствующих мероприятий

Для того чтобы товарищеские матчи выполняли по-настоящему сближающую миссию с восточными странами, важно расширять список сопутствующих мероприятий. Полезно включать в программу посещения командами друг друга значимые социальные акции, направленные именно на сближение народов. Например, товарищескую игру детских сборных или игру смешанных команд из профессиональных и самых маленьких футболистов.

Если запланирован домашний матч, то уместным будет посещение командой соперника детской футбольной школы в России и, напротив, посещение российскими футболистами детской футбольной школы на территории, принимающей товарищескую игру. Сближение народов на уровне внимания к детскому спорту, — это прекрасная миссия, способная показать, что российских футбол — это не только место скандалов и огромных гонораров, вызывающих раздражение болельщиков, но и сфера рождения новых международных спортивных и межгосударственных связей, сфера формирования новых ценностей и сохранения внимания к значимым вещам.

Футбол лучше других видов спорта адаптировал возможности шоу и развлекательных программ при организации матчей. Когда речь идет о налаживании международных связей, это более чем уместно. Выше приведены только самые явные возможности. В целом совокупность инициатив, способных показать наше дружественное отношение к другим странам, столь необходимое сейчас, намного шире, уместить это все в одну статью не представляется возможным.

Важно помнить, что уже сейчас РФС показывает наилучшие результаты в сравнении с другими спортивными организациями по налаживанию международных связей. Осознание своей миссии и повышение ее эффективности снимет многие вопросы к РФС и российскому футболу в целом. Для главного спорта страны это определенно момент истины.