Самая безумная гонка в мире. Вы не поверите, за чем бегут англичане с горы
В конце весны англичане гоняются за сыром. Необычное соревнование проходит на холме Купера близ Глостера. Головку местного сыра отпускают с вершины, вдогонку за ней бросается сотня бесстрашных любителей быстрого бега.
Многие британцы считают, что этой традиции больше тысячи лет. Давным-давно на холме приносили жертву богам. Неожиданно головка сыра выпала из жертвенника и покатилась вниз. Ее бросились догонять богомольцы.
Сыр в жертву богам давно не приносят, но число алчущих получить награду на этом свете с годами не уменьшается. При этом разбиться на крутом склоне проще простого.
Травмы случаются постоянно.
Поэтому на холме обязательно присутствуют несколько спасательных бригад.
Волонтеры на финише стараются помогать «спустившимся с небес» прийти в себя.
Удивительно, но в этой безумной гонке со 180-метрового холма участвует много девушек.
За всю историю гонок никому не удавалась догнать сыр. Поэтому победителем считается тот, кто первым пересек линию финиша. Ему и достается головка глостера в качестве приза.
Было время, когда власти пытались запретить опасную Куперсхилдскую сырную гонку. Но традиция сохранилась. Тысячи туристов приезжают в Глостер в конце мая, чтобы посмотреть на это безумие.
Право отправить головку сыра с холма считается очень почетной привилегией. Во время Второй мировой войны, например, жители Глостера доверили ее пилоту британских ВВС Роберту Перкинсу, отразившему со своей эскадрильей воздушную атаку гитлеровских самолетов на Лондон.
Когда забег «профессионалов» с холма заканчивается, за дело берутся любители. Право сбежать с холма получает любой желающий.
Многие берут с собой копию главной награды Куперсхилдской сырной гонки, сделанную из пенопласта.