Парад Дня Победы: смотреть трансляцию 9 мая в прямом эфире

Празднование 79-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдет в четверг, 9 мая. Ежегодный Парад Победы состоится на Красной площади. В шествии примут участие порядка 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. Об этом ранее заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также в мероприятии примет участие Верховный Главнокомандующий Владимир Путин, который выступит с поздравительной речью.

В прямом эфире Парад Победы покажут на федеральных телеканалах: Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, РЕН ТВ и другие телеканалы, а также можно следить за шествием в интернет-СМИ.

В нашем материале рассказали, где еще можно посмотреть Парад Победы.