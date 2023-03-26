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Сегодня, 21:00

Пора прекращать разговоры о мотивации. Матчи за сборную России — слабый стимул?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболисты сборной России выходят на матч против сборной Ирака
Футболисты сборной России выходят на матч против сборной Ирака.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Тренерский штаб сборной России
Тренерский штаб сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Пиняев празднует гол в ворота сборной Ирака
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главная команда страны требует большего уважения.

Мнение

Россия ожидаемо победила скромный Ирак, провела интересный второй тайм, настоящим украшением которого стал гол Пиняева. Но будем честны: стартовая 45-минутка совсем не впечатлила. Наши после грубых ошибок в обороне (и при выходе из нее ногами вратаря Песьякова) вполне могли пропустить и два, и три от соперника, далекого от топового уровня. Что, конечно, напрягает.

Главное слово, которое звучало вокруг сборной последнюю неделю, — мотивация. Что удивительно. Да, в какой-то момент в прошлом году многие испытали что-то похожее на шок, требовалось адаптироваться к ситуации. И зрители матча с той же Киргизией в сентябре 2022-го разделяли чувства футболистов на поле: где мы, что здесь делаем и для чего?

26&nbsp;марта. Россия&nbsp;&mdash; Ирак&nbsp;&mdash; 2:0. Сборная России победно вернулась домой. Но к ней все еще много вопросов

Это была первая встреча после бана от ФИФА и УЕФА — тогда разговоры о стимуле действительно казались уместными. Но с тех пор прошло полгода, а с начала отстранения от международных соревнований — вообще год! Более чем достаточно, чтобы оправиться от первоначальных эмоций, вернуться на землю и найти мотивацию. Если профессиональным футболистам вообще требуется искать поводы, чтобы делать свою работу максимально старательно. Вариантов множество:

1) Ты выходишь на поле в составе главной команды РФ, защищаешь честь флага. Может, пафосно звучит, но это реально так. Исполняется гимн, на тебя смотрит вся страна, которая радуется победам при хорошей игре и огорчается поражениям при вялом перекатывании мяча. Не стимул?

2) Если тебя не заводят товарищеские встречи, то есть личная мотивация выступить так, чтобы все присвистнули, — это ведь редкая пока возможность проявить себя на международной арене. Многие футболисты говорят о желании перейти в зарубежный клуб. Так там в первую очередь посмотрят статистику в сборной — как выглядел против участника ЧМ-2022 Ирана, а не в РПЛ против «Химок». Если же в Европе тебя не ждут, то есть шанс неплохо поднять свои акции на внутреннем рынке на фоне лучших футболистов России.

3) Предвижу вопрос: а к чему сборная готовится-то, зачем играет? Да хотя бы к чемпионату ЦАФА. Неинтересно? Вы там для начала уберите в одну калитку Иран и Узбекистан, возьмите трофей, а потом рассказывайте, что этот турнир ничтожен. Но судя по спаррингам в Тегеране и Питере (до перерыва), это и есть наш уровень. Так чего тогда нос воротить?

Тренерский штаб сборной России
Тренерский штаб сборной России.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Я уверен, что участвовать в чемпионате ЦАФА надо обязательно. Готовиться с максимальной серьезностью, показывать свой лучший футбол, напоминая, что Россия достаточно сильна, а во встречах с ней нет ничего страшного — мир не переворачивается.

И потом — а что, участию в чемпионате ЦАФА есть какая-то достойная альтернатива? Мы выбираем между ним и Евро-2024? Тогда Евро, конечно. Бан? Тогда, естественно, ЦАФА. Даже сомнений быть не может! Сборная должна жить, развиваться, участвовать в международных соревнованиях, где есть хотя бы минимальная конкуренция (а в ЦАФА она будет), крепнуть и становиться полноценной боевой единицей, готовой вернуться в турниры ФИФА и УЕФА.

Валерий Карпин и&nbsp;Даниил Хлусевич. России не нужны товарищеские матчи во время бана. Игра с Ираком — очередное мучение для игроков и фанатов?

Пока мы этого, к сожалению, не видим. Хотя по старательности к футболистам нашей национальной команды по матчам с Ираном и Ираком у меня особых вопросов нет. Сомневаюсь, что ляпы Песьякова и Осипенко связаны с этим. Это больше тема болельщиков, журналистов, а подогревает ее, как ни странно, главный тренер сборной. Который сомневается, стоит ли играть в жару на чемпионате ЦАФА, и не держится за свое место.

Я понимаю, что хочет донести этим высказыванием Валерий Карпин — что его не страшит увольнение. Но главная команда страны требует более трепетного отношения к себе.

Вот и министр спорта Олег Матыцин не выдержал, посоветовал Карпину определиться: «Ты с нами — командой, болельщиками, Россией или ты сам по себе». Можно согласиться и со словами министра, что «каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам наших болельщиков».

В условиях, когда стоит вопрос о мотивации, уместно ли лишний раз говорить: «Если Иран готовится к отборочным матчам, то мы ни к чему не готовимся. Отсюда и такой состав»?

А вы готовьтесь. Например, к чемпионату ЦАФА. И тогда жизнь заиграет новыми красками. И состав станет соответствующим, и настрой. Футболисты же все слышат.

Сергей Пиняев празднует гол в ворота сборной Ирака
Сергей Пиняев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пока мы даже не можем понять, каков оптимальный подбор исполнителей в сборной — за исключением разве что блестящего Пиняева. Понятна ротация, но хотя бы костяк из пяти-шести человек, вокруг которых строить коллектив, определить можно. Сейчас же видим разрозненный набор футболистов, каждый раз заново пытающийся что-то придумать вместе. С Ираком, к примеру, потребовался целый тайм, чтобы нащупать связи. В игре, напомню, с оппонентом из третьего эшелона. А против солидного Ирана не хватило и 90 минут.

Можно сколько угодно критиковать Станислава Черчесова за то, что он убрал слово «товарищеские» и называл все матчи контрольными. Но если это помогло подготовиться к ЧМ-2018 в условиях, когда команда не участвовала в отборочном цикле, то, наверное, в этом что-то есть. Тренер вдалбливал в головы футболистам, что любая встреча — не проходной товарняк. Думается, и высказывание Черчесова на знаменитой пресс-конференции о том, что тренер — должность государственная, сейчас понимает больше людей, чем пару лет назад.

26&nbsp;марта. Россия&nbsp;&mdash; Ирак&nbsp;&mdash; 2:0. Сергей Пиняев. У Пиняева первый гол за сборную! Пока он оправдывает надежды

Карпин — отличный тренер, что доказывает и в нынешнем сезоне, его «Ростов» с довольно скромным составом идет вторым в РПЛ. Но давайте и сборной найдем более достойное место в сегодняшнем дне. Тогда и непонятные разговоры о мотивации сразу прекратятся.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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